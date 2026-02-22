Atalanta, Palladino si gode Samardzic: "Giocatore a cui tengo tanto. E' straordinario"

Al termine del match vinto contro il Napoli, il tecnico dell'Atalanta Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa soffermandosi sui singoli, in particolare su Lazar Samardzic: "E' un giocatore a cui tengo tanto. Lui è un ragazzo straordinario ed è sempre presente: può ancora migliorare, ma merita queste soddisfazione".

Quanto conta la preparazione dei dettagli?

"Io devo ringraziare parecchio il mio staff per il lavoro che sta facendo nei dettagli. Do merito anche ai ragazzi e abbiamo grande qualità sugli esterni soprattutto negli ultimi metri: Bernasconi ha fatto molto bene e ha grande personalità, Bellanova ha le caratteristiche per incidere sotto quel punto di vista. Possiamo crescere ancora".

Kolasinac quanto è stato trascinatore in difesa?

"Kolasinac è un trascinatore nato, la squadra si appoggia molto a lui visto il suo carattere da guerriero. Oggi anche Hien, Scalvini e Djimsiti hanno fatto una grande gara d'intensità ed è questo quello che voglio vedere".

