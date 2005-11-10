“Adopo? Ha preso una botta sulla testa del perone. Mi preoccupa più Mendy”. Così Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha fatto il punto sugli infortunati dei sardi dopo il ko con il Como: “Quando c'è uno stop forzato ti auguri di portare avanti la partita che stavi facendo, ma non è successo. Abbiamo abbassato il baricentro, ma mi concentrerei sul primo tempo e su quanto fatto, che non è poco qui a Como.

Se guardiamo la partita di sette giorni fa col Frosinone, è un avversario buono e di livello, ma non è alla pari del Como. Qualcuno si aspettava che venissimo qua a fare barricate. Abbiamo messo tre volte a tu per tu con il portiere un giocatore. Se non lo concretizzi, poi il Como viene fuori con forza e diventa tutto più difficile. Adopo è l'unico che ci dà quelle caratteristiche, eccetto Liteta che abbiamo perso in Nazionale. Ci sarebbe stato utile oggi.

Comunque abbiamo perso campo in mezzo, il Como ha fatto il bello e il cattivo tempo. Oggi recuperavamo 5 giocatori dall'infermeria. Mi auguro che in tre giorni, prima del Milan, arrivino buone notizie. Abbiamo bisogno di tutti”.