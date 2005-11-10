Napoli-Frosinone 3-0, le pagelle: Allegri ritrova la difesa, De Bruyne da 8. Oyono soffre Lang

Risultato finale: Napoli-Frosinone 3-0

NAPOLI (A cura di Pierpaolo Matrone)

Meret 6,5 - Torna dopo l'infortunio ed è subito titolare, rispedendo in panchina Milinkovic-Savic. Con una parata e la solita sicurezza dimostra che la scelta di Allegri di aver scelto lui come numero uno è azzeccata.

Rafa Marin 6,5 - Dopo sei partite giocate sul centrosinistra in una linea a due, passa a fare il terzo di destra in una linea a tre. Un qualcosa che avrebbe potuto scombussolare uno giovane come lui, ma ciò non accade: solido, solidissimo.

Rrahmani 6,5 - Baluardo difensivo, è sempre attento alle preventive e infatti il centravanti avversario non sfila via mai.

Badiashile 6,5 - Alla prima da titolare disputa una partita di altissimo livello, con tante chiusure e più di una dall'alto coefficiente di difficoltà. Se è questo davvero, e soprattutto se il fisico regge, il Napoli ha preso un ottimo difensore.

Di Lorenzo 6 - Torna a fare il quarto a tutta fascia e lo fa con la naturalezza di chi non ha mai abbandonato la fascia, portando a compimento tutte le mansioni richieste da Allegri.

De Bruyne 8 - Recupera palloni in tutti modi. E fa strano scriverlo accanto al nome del giocatore più tecnico del campionato. Ma si fa apprezzare parecchio per questo. Così come per le giocate inventate dal nulla. La freddezza del campione sul calcio di rigore dell'1-0. Lo spirito di sacrificio (chiude con 11 km percorsi, più di chiunque altro tra gli azzurri.

Lobotka 6 - Si mette come sempre in cabina di regia, ma lascia il controllo più a De Bruyne e si fa apprezzare più per i ripiegamenti difensivi. Dal 72' Gilmour s.v.

Spinazzola 6 - Veniva da una contrattura, ma non si vede. Smaltita al meglio. Perché corre per tutta la banda, su e giù, in barba ai 33 anni e ai problemi fisici. Dall'82' Politano s.v.

Neres 6 - Dà sempre una traccia ai compagni, dettando i movimenti giusti e sfiorando più di una volta il gol: sarebbe stato da 7 se avesse avuto maggiore lucidità negli ultimi 20 metri di campo, quelli che contano di più. Dal 62' McTominay 6 - Accolto dall'ovazione del Maradona dopo l'intervento di ablazione, entra in campo bene e va anche vicino al gol con un tiro da fuori.

Lang 7 - Per una fase di gioco, sul finale di primo tempo, pare davvero scatenato. Gli manca però un po' di costanza. La bella notizia è senza dubbio il gol, il primo in stagione, utile a sbloccarsi e a conferire serenità anche in vista delle prossime partite. Dal 71' Giovane 6,5 - Col piglio giusto, è subito molto coinvolto e nel finale regala anche a De Bruyne l'assist per la doppietta.

Hojlund 6,5 - Come al solito si batte su ogni pallone, trovandosi spesso spalle alla porta a far la guerra coi difensori. Dopo pochi minuti il palo gli nega la gioia del gol. Poi sbaglia un calcio di rigore (da lui conquistato) che per sua fortuna andava ripetuto per una posizione irregolare di Palmisani. Dal 61' Lucca 5,5 - Un paio di buone aperture, ma anche diversi palloni persi e i fischi del Maradona che non gli perdona più niente. Non una mezzora semplice.

Massimiliano Allegri 7 - Il passaggio alla difesa a tre restituisce più certezze in fase passiva? No, lo fanno i principi. Perché finalmente si vede un Napoli aggressivo, che pressa e ha il coraggio per accettare anche l'uomo su uomo. Che sia la vittoria della svolta?

FROSINONE (a cura di Paolo Lora Lamia)

Palmisani 6,5 - Se il Frosinone resta a galla fino alla fine senza affondare è in gran parte grazie ad alcune sue ottime parate. Superlativo sul rigore di Hojlund, ma poi non gli riesce il miracolo sul successivo tentativo di De Bruyne.

Oyono 5 - Tra i più in difficoltà nella formazione di Alvini. Vede le streghe contro Lang, particolarmente scatenato nella prima frazione di gioco.

Calvani 6 - Tenuto in costante apprensione dalla batteria dei giocatori offensivi azzurri, regge l'urto con sempre maggiore efficiacia.

Cittadini 5,5 - Ha un duello tra pesi massimi con Hojlund, nel quale ha alterne fortune. Sul rigore paga una decisione eccessivamente severa dell'arbitro.

Bracaglia 5,5 - Tra le rivelazioni nelle prime giornate, vive invece una serata da comprimario. Spinge poco e spesso soffre quando deve contenere.

Dal 76' Cichella sv.

Calò 5,5 - Cerca di dare geometrie alla squadra e, quando ne ha l'occasione, si spinge anche in avanti per provare il tiro. Più anonimo con il trascorrere del match.

Masini 6 - Lotta in mezzo al campo con la solita grinta. La sua partita però dura solo un tempo.

Dal 46' Terzic 5,5 - Si piazza sulla sinistra, non donando però alla manovra la continuità di spinta offensiva sperata.

Ghedjemis 5,5 - Un paio di spunti sulla sua corsia di competenza e poco altro da parte del numero 7, che negli ultimi metri incide davvero poco.

Dal 63' Fini 6- Il migliore tra i subentrati nella formazione ospite. Diverse iniziative sul fronte destro dell'attacco.

Schmid 5,5 - Giostra tra le linee e talvolta si allarga, senza però accendersi come altre volte in questo inizio di stagione.

Dall'83' Zerbin sv.

Kvernadze 6 - Pur non creando eccessivi grattacapi a Meret, è certamente il giocatore con più iniziativa del quartetto offensivo ciociaro. Ci prova fino alla fine a riaprire la gara.

Raimondo 5,5 - In campo un po' a sorpresa nonostante non sia al top, viene servito con il contagocce e ha vita dura contro i centrali avversari.

Dal 63' Bobcek 5,5 - Con il suo ingresso in campo, Frosinone non trova il terminale offensivo in grado di riaprire la contesa.

Allenatore: Alvini 6 - Patisce l'avvio rabbioso del Napoli e paga oltremodo l'episodio del rigore. Tutto questo però in 90 minuti giocati nel complesso con buona dose di coraggio al Maradona.