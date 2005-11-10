Sam Beukema, difensore del Napoli, commenta così il pareggio ottenuto sul campo del Manchester City in Champions League:

"Se mi avessero detto che avremmo pareggiato in casa del Manchester City avrei detto che sarebbe stato un buon risultato, pero alla luce di come è andata in campo penso che potevamo portare a casa la vittoria. Siamo dispiaciuti per il risultato, abbiamo dimostrato, soprattutto difensivamente, di essere sempre attivi e non passivi. Era un aspetto sul quale potevamo e dovevamo migliorare, abbiamo dimostrato di essere una squadra forte e dobbiamo continuare così"

Questo punto in casa del City potrebbe rappresentare una svolta della stagione dopo le difficoltà incontrate fino ad oggi?

È un punto molto importante per noi, considerando anche la nostra posizione in Champions League. Già nella partita contro il Torino sentivo in campo che eravamo più squadra rispetto alle gare precedenti. Abbiamo ottenuto un clean sheet contro il Torino e in casa del City abbiamo dimostrato nuovamente questo atteggiamento. Stiamo andando bene, anche se si tratta solo di due partite: dobbiamo dimostrarlo anche domenica in campionato"

Uscite dallo stadio del City rammaricati perché il Napoli avrebbe meritato i tre punti

"Sì, secondo me avremmo meritato di più. Abbiamo dimostrato di essere forti, di essere una squadra con energia e voglia. Siamo un po' dispiaciuti, ma penso che accetteremo questo punto importante".