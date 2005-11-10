Inter, Spence: "Accoglienza strepitosa dei tifosi. Chivu bravo a tenere tutti sul pezzo"

Intervenuto ai microfoni di InterTV al termine di Inter-Parma, l'esterno nerazzurro Djed Spence ha commentato le emozioni legate al suo esordio con la maglia della squadra di mister Cristian Chivu. Di seguito le sue dichiarazioni, riprese da FcInterNews.it:

Quali sono le tue sensazioni a indossare per la prima volta questa maglia?

"Sono molto contento. L'accoglienza dei tifosi è stata davvero strepitosa e li ringrazio"

Quanto ti sei emozionato a sentire il boato dello stadio quando sei entrato in campo?

"Una bellissima sensazione. Sono reduce da un piccolo infortunio e ringrazio i tifosi per avermi accolto con questo calore"

Giocherete 9 partite in un brevissimo lasso di tempo. Come si affronta questo tour de force?

"Servirà grande continuità ma Chivu è molto bravo a tenere tutti sul pezzo e a trarre il meglio da noi".