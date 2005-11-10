"Perché non lo calcia Kevin?". Hojlund sbaglia, Allegri si fa sentire: la ricostruzione

Non è la giacca lanciata a terra con il Carpi, ma Massimiliano Allegri si è reso protagonista di un episodio a favore di telecamera nel primo tempo di Napoli-Frosinone. Il tecnico è stato infatti il protagonista inatteso del rigore che ha sbloccato la gara, ma prima della trasformazione di Kevin De Bruyne.

”Perché non calcia Kevin?”

L’episodio è stato ricostruito da Dazn: dopo essersi procurato il penalty, Rasmus Hojlund ha preso il pallone con l’intenzione di calciare, nonostante il belga fosse il rigorista designato. Dalla panchina Allegri si è fatto subito sentire, chiedendo perché non dovesse batterlo De Bruyne (“Perché non lo calcia Kevin?”= e invitando a consegnargli il pallone. Hojlund, però, ha scelto di presentarsi comunque sul dischetto, per poi sbagliare. Non sotto lo sguardo di Max che, come sempre, si è girato per non guardare: il tiro del danese è stato respinto da Palmisani, ma l’arbitro ha ordinato la ripetizione perché il portiere aveva entrambi i piedi oltre la linea di porta.

A quel punto Allegri è intervenuto nuovamente, questa volta in maniera più decisa, chiedendo che a calciare fosse De Bruyne. Hojlund ha lasciato il pallone al compagno, non senza mostrare un certo disappunto, ma il belga non ha sbagliato e ha portato avanti il Napoli. Subito dopo, il danese è andato verso la panchina e ha abbracciato Allegri, chiudendo così il piccolo caso nato pochi istanti prima.