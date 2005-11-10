Nations League, le formazioni ufficiali della Lega C: Lobotka guida la Slovacchia
Daniel Uccellieri
Queste le formazioni ufficiali della Lega C di Nations League. Nell'Albania ci sono dal primo minuto Ismajili del Torino e Mitaj del Genoa, mentre Lobotka del Napoli guida il centrocampo della Slovacchia.
Bielorussia (4-4-2): Lapoukhov; Kalinin, Volkov, Gomanov, Pecherin; Lukashov, Selyava, Bocharov, Ebong; Barkovski, Shumanski.
Finlandia (4-3-3): Hrádecký; Lähteenmäki, S. Miettinen, Tenho, Mahuta; Walta, Peltola, Marhiev; Valakari, Keskinen, Svanbäck.
Albania (4-3-3):Dajsinani; Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Mitaj; Shehu, Asllani, Pilo; Muçi, Manaj, Hoxha.
San Marino (4-3-3): Colombo; Cevoli, Giocondi, Rossi, Fabbri; L. Capicchioni, Meloni, Zannoni; Della Balda, Giacopetti, Salicioni.
Moldavia (4-3-3): Celeadnic; Revenco, Baboglo, Iovu, Ghersimesencov, Reabciuk; Fratea, Rață, Perciun; Clescenco, Popescu.
Slovacchia (4-3-3): Greif; Hancko, Obert, Škriniar, Mesík; Duda, Lobotka, Suslov; Haraslín, Strelec, Schranz.
Estonia (3-5-2): Igonen; Paskotsi, Kuusk, Tougjas; Peetson, Kristal, Poom, Palumets, Saliste; Saarma, Mäenpään.
Islanda (4-3-3): Valdimarsson; Magnússon, Gretarsson, Thórdarson, Pálsson; Haraldsson, Johannesson, G. Sigurdsson; Guðjohnsen, Óskarsson, Anderson.
Lussemburgo (4-4-2): Moris; Bohner, Selimovic, Carlson, Veiga; Moreira, Duarte; Natami, V. Thill, Kadamani; Videira.
Bulgaria (4-3-3): Naumov; Petrov, Tsenov, Velkov, Y. Stoyanov; Rusev, Gruev, Kraev; Balov, A. Iliev, Minchev.