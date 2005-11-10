Parma, Diego Carlos: "Dobbiamo continuare a seguire il mister. Lavoreremo per vincere"
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Francesco Servino
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Oggi alle 22:11Serie A
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10.10.2026 22:11Serie A
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Il difensore del Parma Diego Carlos ha parlato a DAZN dopo la sconfitta maturata dai suoi contro l'Inter: "Sapevamo di giocare contro una squadra forte, che arriva dalla vittoria del campionato. Loro hanno molta qualità e noi volevamo portare in campo gli aspetti sui quali avevamo lavorato in settimana. Non ci siamo riusciti ma ci sono degli aspetti positivi. Sappiamo che i primi gol sono arrivati da nostri errori e continueremo a lavorare. Abbiamo avuto occasioni per fare gol ma non ci siamo riusciti".
Cosa vi ha portato Gilardino?
"Noi vogliamo trovare un'identità e stiamo cercando di costruire uno stile di gioco. C'è fiducia, dobbiamo seguire l'allenatore anche in vista del prossimo match e lavorare per fare una buona partita e vincere".
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