Como, Fabregas sui big della Roma: "Svilar il più forte della Serie A. Malen è speciale"

Se da un lato il Como non potrà contare su Moise Kean, dall'altro la Roma ha perso il portiere titolare Mile Svilar per una frattura al mignolo della mano in allenamento. Molto probabilmente al suo posto giocherà Pierluigi Gollini domani al Sinigaglia, mentre Cesc Fabregas ha parlato della questione.

L'assenza del numero uno e il sostituto

"Svilar per me nelle ultime due stagioni è stato il più forte della Serie A. Poi non posso giudicare chi sarà al suo posto, ma sarà un giocatore della Roma, forte e che Gasperini conosce bene. Farà la scelta per vincere la partita. Per noi non cambia niente, vogliamo calciare tante volte in porta. Facciamo la nostra partita e in questo senso non cambierà niente. Ma Svilar ha dato tantissimi punti alla Roma, l'ho visto con i miei occhi. È un portiere di livello top".

Un pensiero sul bomber avversario

Un altro pezzo da novanta di Gian Piero Gasperini sul quale si è soffermato l'allenatore del Como è Donyell Malen, attuale capocannoniere del campionato che sfiderà i lariani dal primo minuto: "Dentro l'area è devastante. Ti cambia una stagione e una squadra. Ci sono giocatori speciali, ti fanno creare un ambiente e ti fanno sentire forte. Noi abbiamo qua un collaboratore che arriva dall'Aston Villa, l'ha avuto per anni. Ti aiuta per alcune informazioni, ma ho tantissime parole positive su Malen. Si vede chiaramente cosa fosse la Roma in sei mesi senza Malen, ora è una squadra fortissima con lui".