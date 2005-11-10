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Domani Lazio-Monza, i convocati di Juric: Ciurria non ce la fa, c'è Ngonge

Ivan Cardia
autore
Ivan Cardia
Oggi alle 21:54Serie A
10.10.2026 21:54Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Sono 24 i calciatori convocati da Ivan Juric, allenatore del Monza, per la partita in programma domani all’Olimpico con la Lazio, alle 15.00 .

Ancora out Matteo Pessina, Idrissa Touré e Jan Ziolkowski, fuori pure Patrick Ciurria, Keita Balde e Omari Forson. Ci sono invece Ngonge e Zeballos.

Portieri: Tornqvist, Thiam, Strajnar
Difensori: Goglichidze, Lucchesi, Maye, Antov, Mangas, Birindelli, Bakoune, Carboni, Kouadio
Centrocampisti: Foe Ondoa, Akinsanmiro, Colombo, Colpani, Mout, Folorunsho
Attaccanti: Varela, Cutrone, Ngonge, Zeballos, Robinson, Mota Carvalho

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