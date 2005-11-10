Domani Lazio-Monza, i convocati di Juric: Ciurria non ce la fa, c'è Ngonge

Sono 24 i calciatori convocati da Ivan Juric, allenatore del Monza, per la partita in programma domani all’Olimpico con la Lazio, alle 15.00 .

Ancora out Matteo Pessina, Idrissa Touré e Jan Ziolkowski, fuori pure Patrick Ciurria, Keita Balde e Omari Forson. Ci sono invece Ngonge e Zeballos.

Portieri: Tornqvist, Thiam, Strajnar

Difensori: Goglichidze, Lucchesi, Maye, Antov, Mangas, Birindelli, Bakoune, Carboni, Kouadio

Centrocampisti: Foe Ondoa, Akinsanmiro, Colombo, Colpani, Mout, Folorunsho

Attaccanti: Varela, Cutrone, Ngonge, Zeballos, Robinson, Mota Carvalho