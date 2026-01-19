Napoli, Lukaku in gruppo alla vigilia del Copenhagen. Neres out per il problema alla caviglia
Romelu Lukaku si allena in gruppo: è questa - racconta TuttoNapoli - la grande novità di lunedì 19 gennaio in casa azzurra. Nella seduta di allenamento di questa mattina, infatti, è da segnalare la presenza del centravanti belga, che tornerà tra i convocati di mister Antonio Conte per la sfida di Champions League di domani col Copenhagen dopo quasi un mese dall'ultima chiamata in Supercoppa.
Non c'è invece David Neres, ancora alle prese col fastidio alla caviglia. Il brasiliano, escluso dalla gara col Sassuolo per il medesimo motivo, salterà sicuramente la trasferta in terra danese per provare a recuperare per la Juventus.
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, colpo Fullkrug-gol. Ora punta Tiago Gabriel. Inter, giallo Mlacic. Juve, un rilancio per Mateta. E tratta Mingueza. Napoli, Lang e Lucca in prestito. En-Nesyri si fa, Chelsea offre Sterling. Bloccato Zirkzee
Milan, colpo Fullkrug-gol. Ora punta Tiago Gabriel. Inter, giallo Mlacic. Juve, un rilancio per Mateta. E tratta Mingueza. Napoli, Lang e Lucca in prestito. En-Nesyri si fa, Chelsea offre Sterling. Bloccato Zirkzee
