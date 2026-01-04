Napoli, Manna: "Lang non è in uscita, faremo qualcosa soltanto per migliorarci"

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è stato intervistato da DAZN a pochi minuti dalla gara contro la Lazio: "Abbiamo trovato un assetto diverso in un momento di emergenza, adesso dobbiamo trovare continuità di prestazioni e poi i risultati saranno la conseguenza".

Lukaku quando rientra?

"I tempi di Romelu sono sempre stati lunghi, non si sono dilatati. Abbiamo detto sempre che ci voleva pazienza, le recidive sono dietro l'angolo e dobbiamo stare cauti".

La situazione di Lucca?

"Lorenzo è un giocatore che abbiamo voluto, oggi purtroppo è influenzato, siamo aperti a varie soluzioni. Non escludiamo nulla, sappiamo le condizioni di mercato nelle quali siamo costretti ad operare. Faremo di necessità virtù".

McTominay potrebbe giocare al posto di Lang?

"Aspettiamo Anguissa che è un calciatore importante ci è mancato tanto, McTominay sta dimostrando di poter essere determinante in quel ruolo poi il tecnico fa le sue valutazioni, ha le competenze per farlo".

Lang potrebbe partire?

"Lang ha giocato due partite buone, non ho detto che è in uscita ma che ci aspettiamo molto da lui. Siamo sicuri che se avrà le sue possibilità le sfrutterà. Non faremo le cose tanto per farle, ma solo per migliorare la squadra altrimenti non faremo nulla".