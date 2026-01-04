Napoli, Manna su Lucca: "L'abbiamo voluto fortemente, ora aperti a varie soluzioni"

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto al microfono di DAZN a pochi minuti dalla gara contro la Lazio: "Abbiamo trovato un assetto diverso in un momento di emergenza, adesso dobbiamo trovare continuità di prestazioni e poi i risultati saranno la conseguenza".

Il direttore sportivo azzurro si è soffermato anche sul futuro di Lorenzo Lucca, al centro di diverse voci legate sia a club italiani che stranieri: "Lorenzo è un giocatore che abbiamo voluto, oggi purtroppo è influenzato, siamo aperti a varie soluzioni. Non escludiamo nulla, sappiamo le condizioni di mercato nelle quali siamo costretti ad operare. Faremo di necessità virtù".

Sempre in chiave mercato, il d.s. azzurro si è soffermato anche sul futuro di Noa Lang: "Lang ha giocato due partite buone, non ho detto che è in uscita ma che ci aspettiamo molto da lui. Siamo sicuri che se avrà le sue possibilità le sfrutterà. Non faremo le cose tanto per farle, ma solo per migliorare la squadra altrimenti non faremo nulla".