Nations League, vittoria e sorpasso per le Isole Faroe: andranno a giocarsi i playoff
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Michele Pavese
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Oggi alle 18:12Serie A
autore Michele Pavese
16.11.2026 18:12Serie A
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Sono terminate le prime due partite di Nations League in programma oggi. Nella Lega C (Gruppo 3) vittoria delle Isole Faroe contro la Moldavia: un successo che vale il sorpasso in classifica e i playoff promozione alla nazionale dell'arcipelago. La Slovacchia, già prima e promossa, pareggia 2-2 in extremis in casa del Kazakistan.
NATIONS LEAGUE, tutti i risultati
LEGA A
Germania - Olanda
Grecia - Serbia
LEGA B
Macedonia del Nord - Slovenia
Svizzera - Scozia
LEGA C
Faeroerne - Moldavia 1-0: 24' Samuelsen
Kazakistan - Slovacchia 2-2: 29' Chesnokov (K), 56' Bozenik (S), 65' Vorogovskiy (K), 95' Kapralik (S)
Estonia - Bulgaria
Islanda - Lussemburgo
LEGA D
Lituania - Liechtenstein
Gibilterra - Malta
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