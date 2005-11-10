Novità su Maignan, Chivu Panchina d'Oro, parla Malagò: le top news delle 18

Il Milan tira un sospiro di sollievo circa le condizioni di Mike Maignan: stando a quanto riporta l'Equipe , il portiere, dopo aver abbandonato il campo ieri sera per un colpo alla coscia ed un fastidio agli adduttori, nella giornata di oggi ha svolto dei primi esami che hanno dato un esito rassicurante: dovrebbe tornare ad allenarsi a metà settimana e non saltare dunque partite con il club. Secondo il quotidiano, non dovrebbero esserci problemi per Maignan per il prossimo weekend: il portiere dovrebbe dunque essere a disposizione per Milan-Frosinone di domenica. Gli esami di cui parla il noto quotidiano francese però non sono stati svolti con il Club: domani il francese effettuerà ulteriori test con lo staff medico del Milan.

Chivu primo con 16 voti (su 43), davanti a Fabregas con 12 e Gasperini con 9. Questa la ripartizione delle scelte con cui gli allenatori hanno deciso il podio della 35esima edizione della Panchina d'Oro. Il tecnico nerazzurro ha vinto dunque, dopo il precedente successo di Conte, il titolo di miglior allenatore della Serie A per la passata stagione. Spazio alle parole del tecnico nerazzurro, pronunciate a caldo dopo l'assegnazione del riconoscimento: "Grazie a tutti voi per questo premio che arriva da dei colleghi. Ringrazio il settore tecnico, gli allenatori, l'Inter, il mio staff e i giocatori che trasformano le nostre idee in risultati. Infine un grazie anche alla mia famiglia che mi è vicina nelle vittorie e nelle sconfitte".

Giovanni Manna, ds del Napoli, avrebbe individuato in Sebastiano Esposito, attaccante attualmente al Sassuolo, un possibile rinforzo per la squadra di Massimiliano Allegri già per il mercato di gennaio. La dirigenza azzurra avrebbe già avviato i primi contatti con il club neroverde per verificare la fattibilità dell'operazione e individuare una formula che possa soddisfare tutti.

Giovanni Malagò, commissario straordinario della FIGC, a margine della 35ª edizione della Panchina d’Oro ha parlato di Galliani: "Galliani ha rinunciato al ricorso contro l’ammissione della mia candidatura? È un segnale importante e distensivo, onestamente lo immaginavo. Adesso c’è un bel problema: cosa fate voi giornalisti da qui al 14 dicembre, a parte parlare degli altri campionati? Non c’è più quel tema, tanti di voi si sono scoperti giuristi e amministrativisti. È un segnale di signorilità”.