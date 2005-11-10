Sala è sicuro: "Toro, servono almeno tre giocatori di livello. Ali offensive che saltino l'uomo"

L'ex giocatore del Toro Claudio Sala ha parlato all'edizione odierna di Tuttosport di cosa manca alla squadra granata allenata da Ignazio Abate: "La risposta alle problematiche in avanti della squadra granata è piuttosto semplice. Se vuole gliela dico io. Ormai di ali non se ne trovano praticamente più. Non mi meraviglio che il Toro stia facendo fatica a creare opportunità da gol, quando attacca o prova a lanciarsi in avanti. Adesso, sugli esterni, invece delle ali oﬀensive giocano i terzini…

L’unico con caratteristiche da ala vecchia scuola è Oristanio, ma sta giocando poco. Anche se a sprazzi gli ho visto fare cose interessanti. Il ragazzo ha dei colpi, anche se è un po’ leggerino".

Sulla stagione conclude: "Il cuore granata soﬀre. Vorrei vedere finalmente il Toro lottare per l’Europa e poi tornarci. Purtroppo non ci siamo ancora...Speriamo si riesca a migliorare nelle prossime gare. Inoltre l’aria è pesante da troppo tempo tra la tifoseria e il presidente: Cairo di suo non fa nulla per riconquistare i tifosi. Cosa serve al Toro? Almeno tre giocatori di livello. Mi piacerebbe che la società acquistasse due ali, due esterni oﬀensivi forti e di valore: gente che sappia saltare l’uomo e ti faccia vincere le partite".