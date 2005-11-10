Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Juventus, spunta Varela per l'attacco: sul bomber anche Napoli e Barcellona

Alessandra Stefanelli
autore
Alessandra Stefanelli
Oggi alle 08:21Serie A
14.11.2026 08:21Serie A
Fonti preferite
La Juventus segue Gustavo Varela, bomber del Monza con 9 gol in Serie A. Concorrenza folta e valutazione tra 20 e 30 milioni di euro.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus guarda anche a Gustavo Varela per rinforzare il proprio reparto offensivo. L'attaccante portoghese del Monza, attuale capocannoniere della Serie A con 9 reti, è finito nel mirino dei bianconeri, alla ricerca di un centravanti da mettere a disposizione di Luciano Spalletti già nel mercato di gennaio. Come riferisce il Corriere dello Sport, Varela rappresenta una possibile alternativa qualora la dirigenza juventina non riuscisse a concretizzare un'operazione per un attaccante di maggiore esperienza. Il suo rendimento ha attirato l'attenzione di numerose società, rendendo però particolarmente complicata un'eventuale trattativa.

Non solo Juventus: Napoli in prima fila, interessate anche tre big europee

Tra i club maggiormente interessati figura il Napoli, che avrebbe già inviato più volte i propri osservatori per seguire da vicino il centravanti portoghese. Gli azzurri potrebbero tentare l'affondo dopo aver trovato una sistemazione a Lorenzo Lucca. La concorrenza arriva anche dall'estero, con Barcellona, Borussia Dortmund e Lipsia che starebbero monitorando l'evoluzione del giocatore. Il Monza, intanto, si gode l'intuizione di mercato che ha portato Varela in Brianza dopo l'esperienza al Gil Vicente. Il portoghese aveva realizzato sette reti nella scorsa stagione, mentre in quella attuale è già arrivato a 11 gol complessivi tra le varie competizioni.

Varela, prezzo tra 20 e 30 milioni: il Benfica può pareggiare le offerte

L'ostacolo principale riguarda la valutazione economica. Per convincere il Monza a cedere Varela potrebbe servire un investimento compreso tra 20 e 30 milioni di euro, cifra importante soprattutto per il mercato invernale della Juventus. A complicare ulteriormente la situazione c'è il Benfica, che avrebbe conservato un diritto di prelazione sul futuro dell'attaccante, con la possibilità di pareggiare eventuali offerte. Un elemento favorevole all'operazione sarebbe invece rappresentato dall'ingaggio relativamente contenuto del portoghese, che consentirebbe di mantenere sotto controllo i costi salariali. La Juventus resta alla finestra, consapevole della necessità di rinforzare l'attacco ma anche dei limiti di spesa per gennaio. Varela è uno dei profili osservati, con la concorrenza delle altre pretendenti destinata a incidere sulle possibilità di arrivare a un accordo.

Articoli correlati

Immagine news 1
Guerra per la Federcalcio: cronaca semiseria di una commedia all’italiana
Immagine news 2
Serie C, 14ª giornata: dieci match in programma. Occhi puntati sul derby Bari-Foggia
Immagine news 3
La Premier League chiama Isaksen: Brentford pronto all'offerta. Ma può restare e rinnovare
Immagine news 4
Gli allenatori italiani fanno scuola anche in nazionale: tutti i CT in giro per il mondo

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
09:34 Serie ATMW
TMWIn estate era un giocatore di Serie C, per gennaio ci pensa il Napoli: chi è Sow
Immagine news 2
09:30 Serie ATMW
TMWGuerra per la Federcalcio: cronaca semiseria di una commedia all’italiana
Immagine news 3
09:23 Serie ATMW
TMWFebbre Ronaldinho, la vigilia del gran ritorno: gli occhi del mondo su Ravenna-Forlì
Immagine news 4
09:12 Serie ATMW
TMWLa Premier League chiama Isaksen: Brentford pronto all'offerta. Ma può restare e rinnovare
Immagine news 5
09:10 Serie ATMW
TMWNapoli, se esce anche Lang occhio a un esterno offensivo: le ipotesi
Immagine news 6
09:08 Serie ATMW
TMWGli allenatori italiani fanno scuola anche in nazionale: tutti i CT in giro per il mondo
Immagine news 7
09:02 Serie ATMW
TMWNiente Messi? La Bombonera resta semivuota per Argentina-Uruguay, le immagini
Immagine news 8
09:00 Serie A
Italia, Pio Esposito sulle orme di Gigi Riva: 9 gol in 14 partite. Alla sua età meglio solo Meazza
Immagine editoriale di Ivan Cardia
Pio esiste, non è De Bruyne il problema del Napoli, che strana l'Italia senza Juve: le cinque indicazioni della sosta per la Serie A
Primo piano
Immagine top news n.0 Febbre Ronaldinho, la vigilia del gran ritorno: gli occhi del mondo su Ravenna-Forlì
Immagine top news n.1 La Premier League chiama Isaksen: Brentford pronto all'offerta. Ma può restare e rinnovare
Immagine top news n.2 Cardinale fa sognare il Milan: "Sul mercato come le big di Premier. Non venderò mai il club"
Immagine top news n.3 Modesto e Melissano: "Insieme per il Genoa. Con De Rossi volontà di lavorare insieme a lungo"
Immagine top news n.4 Carnevali e Spalletti, idea Scamacca per l’attacco della Juventus
Immagine top news n.5 Pochettino torna in Premier League: lacrime per l'addio agli USA ma "offerta irrinunciabile"
Immagine top news n.6 Galliani rinuncia al ricorso, su Malagò decide il segretario generale: FIGC, parte la corsa
Immagine top news n.7 Ronaldinho sbarca in Italia, lo attende il Ravenna. "Voglio scrivere una pagina di storia"
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Osmajic e Varela saranno i 9 più cercati della Serie A a gennaio
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché Mauricio Pochettino è l'allenatore giusto per il Manchester United
Immagine news podcast n.2 Inter, dopo Ausilio cambia tutto: come lavorerà la nuova dirigenza sul mercato
Immagine news podcast n.3 Come può giocare il nuovo Sassuolo di Roberto D'Aversa
Immagine news podcast n.4 Gli spunti più interessanti arrivati dalla conferenza stampa di Roberto Mancini
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Paganini sul mercato della Juventus: "Sorloth può andare in porto. Bisogna investire"
Immagine news Serie A n.2 Davide Frattesi rimpianto Inter? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Bologna, Palladino uno che fa gruppo. Potrebbe ambire a una big"
Serie A
Immagine box news Serie A In estate era un giocatore di Serie C, per gennaio ci pensa il Napoli: chi è Sow
Immagine box news Serie A Guerra per la Federcalcio: cronaca semiseria di una commedia all’italiana
Immagine box news Serie A Febbre Ronaldinho, la vigilia del gran ritorno: gli occhi del mondo su Ravenna-Forlì
Immagine box news Serie A La Premier League chiama Isaksen: Brentford pronto all'offerta. Ma può restare e rinnovare
Immagine box news Serie A Napoli, se esce anche Lang occhio a un esterno offensivo: le ipotesi
Immagine box news Serie A Gli allenatori italiani fanno scuola anche in nazionale: tutti i CT in giro per il mondo
Serie B
Immagine box news Serie B Frabotta: "Cesena è il posto giusto. Nella Juventus di CR7 ho imparato l'equilibrio"
Immagine box news Serie B Baroni e il suo Verona: "C'erano scorie al mio arrivo, ma io e Sogliano non ci spaventiamo"
Immagine box news Serie B Palermo, Peda: “Concentrati su noi stessi. Non pensiamo agli altri”
Immagine box news Serie B Arezzo, De Col torna ad allenarsi in gruppo ma resta fuori lista: futuro al mercato
Immagine box news Serie B Palermo, Pohjanpalo svela lo spogliatoio: "Palumbo dj... ma mette musica di merda"
Immagine box news Serie B Matteo Ardemagni dice addio al calcio: "Il sogno di un bambino diventato realtà"
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C, 14ª giornata: dieci match in programma. Occhi puntati sul derby Bari-Foggia
Immagine box news Serie C Arzignano, Di Donato: "Con l'Alcione vogliamo tornare a vincere. Non dobbiamo porci limiti"
Immagine box news Serie C Vis Pesaro, Aglietti: "Con la Pianese dobbiamo vincere. Serve gente pronta a sputare sangue"
Immagine box news Serie C Spezia, Stillitano su Repole: "Comprovate capacità di costruire e far crescere le organizzazioni"
Immagine box news Serie C Catania, Longo: "Salerno non è l'ultima spiaggia. Serve più del 100%"
Immagine box news Serie C Bari, Rastelli carica il derby contro il Foggia: "Serve la giusta tensione, pensiamo a noi"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Italia-Francia
Immagine box news Pronostici Pronostico Italia-Francia, Azzurri a caccia del primo posto
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Fiorentina-Juventus
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Como Women, l'australiana Chidiac nominata per il FIFPRO Merit Award 2026
Immagine box news Calcio femminile Italia femminile, svelato il calendario della Nations League: debutto il 2 marzo in Danimarca
Immagine box news Calcio femminile Il 6-0 certifica un malessere. La rivoluzione in casa Juve Women non prende quota
Immagine box news Calcio femminile Women's Champions League, il big match Barcellona-Arsenal finisce 1-1. Vince il Benfica
Immagine box news Calcio femminile Guerrero incoraggia la Juve Women: "In Champions vogliamo competere, ma ora testa all'Inter"
Immagine box news Calcio femminile Il Lione annienta la Juve Women per 0-6. Salvai: "È un risultato pesante e difficile da accettare"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una "perla di ragazzo" e un fenomeno in campo: la storia di "Magic Box" Zola
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Gianni Rivera, il mitico Golden Boy capace di fare "miracoli"
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo, nel numero di novembre lo speciale VAR, Kimi Antonelli e l'intervista esclusiva a Sarah Fahr
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
14 novembre 2010, il primo derby di Ibra da milanista. Con rigore vittoria annesso
Immagine box news Fantacalcio Da Varela a Thuram, i migliori attaccanti al Fantacalcio dopo 11 giornate
Sportissimo
Newsticker
13/11 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni
13/11 Nasce Milan Sports & Entertainment, l’annuncio di RedBird Capital Partners
09/11 L’Inter boccia il Como all’esame di maturità, la Lazio frena ma resta al comando
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati