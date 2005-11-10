Juventus, spunta Varela per l'attacco: sul bomber anche Napoli e Barcellona

La Juventus guarda anche a Gustavo Varela per rinforzare il proprio reparto offensivo. L'attaccante portoghese del Monza, attuale capocannoniere della Serie A con 9 reti, è finito nel mirino dei bianconeri, alla ricerca di un centravanti da mettere a disposizione di Luciano Spalletti già nel mercato di gennaio. Come riferisce il Corriere dello Sport, Varela rappresenta una possibile alternativa qualora la dirigenza juventina non riuscisse a concretizzare un'operazione per un attaccante di maggiore esperienza. Il suo rendimento ha attirato l'attenzione di numerose società, rendendo però particolarmente complicata un'eventuale trattativa.

Non solo Juventus: Napoli in prima fila, interessate anche tre big europee

Tra i club maggiormente interessati figura il Napoli, che avrebbe già inviato più volte i propri osservatori per seguire da vicino il centravanti portoghese. Gli azzurri potrebbero tentare l'affondo dopo aver trovato una sistemazione a Lorenzo Lucca. La concorrenza arriva anche dall'estero, con Barcellona, Borussia Dortmund e Lipsia che starebbero monitorando l'evoluzione del giocatore. Il Monza, intanto, si gode l'intuizione di mercato che ha portato Varela in Brianza dopo l'esperienza al Gil Vicente. Il portoghese aveva realizzato sette reti nella scorsa stagione, mentre in quella attuale è già arrivato a 11 gol complessivi tra le varie competizioni.

Varela, prezzo tra 20 e 30 milioni: il Benfica può pareggiare le offerte

L'ostacolo principale riguarda la valutazione economica. Per convincere il Monza a cedere Varela potrebbe servire un investimento compreso tra 20 e 30 milioni di euro, cifra importante soprattutto per il mercato invernale della Juventus. A complicare ulteriormente la situazione c'è il Benfica, che avrebbe conservato un diritto di prelazione sul futuro dell'attaccante, con la possibilità di pareggiare eventuali offerte. Un elemento favorevole all'operazione sarebbe invece rappresentato dall'ingaggio relativamente contenuto del portoghese, che consentirebbe di mantenere sotto controllo i costi salariali. La Juventus resta alla finestra, consapevole della necessità di rinforzare l'attacco ma anche dei limiti di spesa per gennaio. Varela è uno dei profili osservati, con la concorrenza delle altre pretendenti destinata a incidere sulle possibilità di arrivare a un accordo.