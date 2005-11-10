Lucumi e Yeboah sorridono, David super, infinito Lapadula: i risultati nella notte

Non solo Argentina-Uruguay (leggi qui com'è andata), nella notte italiana altri giocatori collegati alla nostra Serie A sono stati protagonisti con le rispettive nazionali. Due assist per i primi due gol e rete dello 0-3 per l'attaccante di proprietà della Juventus, Jonathan David, nel 3-2 che la sua squadra ha rifilato al Guatemala.

Autorete decisiva per l'ex Torino Maripan in Colombia-Cile, una sfida che ha visto giocare titolare e per 90 minuti Lucumi (Juventus), con l'attaccante del Verona Mosquera subentrato all'82'.

L'Ecuador del fantasista del Venezia Yeboah (titolare e in campo 84 minuti) vince 2-0 con le reti di Jordy e Moises Caicedo. L'esterno del Milan Estupinan è subentrato all'85'. Infinito l'ex Milan, Genoa, Benevento e Cagliari, Gianluca Lapadula: a segno su rigore nel 2-0 del Peru sulla Bolivia, a 36 anni. Vediamo di seguito il riepilogo delle sfide giocate nella notte italiana.

I risultati delle partite giocate nella notte italiana

I risultati in Concacaf Nations League:

Guatemala-Canada 2-3

18' Oluwaeseyi (C), 28' Millar (C), 45+2' David (C), 54' Santis (G), 90+4' De Fougerrolles (G)

Amichevoli:

Argentina-Uruguay 1-2

48' Balerdi aut. (U), 53' Maxi Araujo (U), 73' J. Alvarez (A)

Colombia-Cile 1-0

aut. Maripan (CO)

Ecuador-Costa Rica 2-0

22' J. Caicedo (E), 83' rig. M. Caicedo (E)

Peru-Bolivia 2-0

13' rig. Lapadula (P), 87' Castro (P)