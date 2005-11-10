La Juve vuole un instant team a gennaio: Sorloth per l'attacco, Balde e un mediano nel mirino

La Juventus si prepara a un mercato invernale che potrebbe rivelarsi decisivo per il prosieguo della stagione. Luciano Spalletti ha le idee chiare: servono giocatori pronti a incidere immediatamente, senza lunghi periodi di ambientamento, per affrontare al meglio i tre fronti ancora aperti. Come riferisce il Corriere dello Sport, toccherà a Giovanni Carnevali individuare i rinforzi necessari per una rosa che presenta alcuni squilibri. Le priorità riguardano soprattutto l'arrivo di un centravanti, un possibile innesto sulla fascia sinistra e un centrocampista capace di garantire maggiore fisicità. L'obiettivo è evitare di ritrovarsi già a febbraio fuori dalla corsa ai trofei, mentre in campionato la zona Champions dista attualmente sei punti.

Sorloth resta un'idea per l'attacco: le alternative

Il reparto offensivo è il primo nodo da sciogliere. Spalletti sta utilizzando Woltemade come riferimento centrale, con Kolo Muani sulla destra, ma la soluzione potrebbe non essere sostenibile per tutta la stagione. Tra i profili valutati figura Alexander Sorloth, attaccante dell'Atletico Madrid. Il norvegese ha trovato meno spazio dopo l'arrivo di Jonathan David, ma un recente infortunio muscolare impone ulteriori valutazioni sulle sue condizioni. Proprio David e Nico Gonzalez potrebbero diventare pedine utili per costruire un'eventuale operazione con il club spagnolo, anche se molto dipenderà dalle decisioni di Diego Simeone. Restano sullo sfondo altre possibilità: Gianluca Scamacca, il cui rapporto con Sarri all'Atalanta non sarebbe dei migliori, Mateo Retegui, interessato a un ritorno in Italia, e Benjamin Sesko, il cui ingaggio rappresenta però un ostacolo importante.

Balde per la fascia sinistra, a centrocampo valutato Hojbjerg

Anche la corsia sinistra potrebbe essere interessata da movimenti. La Juventus valuta la possibilità di separarsi da uno tra Cabal e Cambiaso, con valutazioni rispettivamente intorno ai 10-12 milioni e a cifre circa doppie. Un'opportunità potrebbe essere rappresentata da Alejandro Balde, qualora il Barcellona aprisse concretamente a un trasferimento in prestito. La concorrenza resta comunque elevata. A centrocampo, invece, Spalletti vorrebbe aggiungere un elemento di quantità. Sarr non ha ancora convinto pienamente, mentre i rientri di Thuram e Locatelli garantiranno maggiori alternative. Dopo i contatti per Franck Kessie, alla Juventus sarebbe stato proposto anche Pierre-Emile Hojbjerg dell'Olympique Marsiglia, profilo che al momento non entusiasma la dirigenza. La richiesta di Spalletti resta chiara: rinforzi immediatamente utilizzabili, capaci di alzare il livello della squadra senza attendere la prossima estate. Il mercato di gennaio sarà dunque un passaggio fondamentale per le ambizioni bianconere.