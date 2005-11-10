Ali Zoma: "Italia, mai avuto dubbi. Doumbia un fratello, Barella mi ha colpito più di tutti"

Mohamed Ali Zoma, esterno d'attacco dell'Italia e del Norimberga, ha rilasciato un'intervista a Cronache di Spogliatoio, parlando della sua esperienza con gli Azzurri: "Ho esordito in Nazionale al fianco di un fratello: Issa Doumbia. A fine partita ci siamo abbracciati e ci siamo detti: 'Ce l'abbiamo fatta!'. Io e Doumbia ci conosciamo da una vita, siamo partiti insieme all'AlbinoLeffe. Da piccoli facevamo coppia in attacco e sognavamo di fare i calciatori. Abbiamo fatto tutta la trafila nel settore giovanile fino alla prima squadra, poi le nostre strade si sono separate. Francamente non avrei mai pensato di vederci in Nazionale. In ritiro siamo stati sempre insieme, ci siamo caricati a vicenda".

La scelta dell'Italia

Ali Zoma non ha pensato neanche per un secondo di dire di no a Mancini: "Sono nato e cresciuto in Italia e non ho mai avuto dubbi sulla Nazionale. Esordire all'Olimpico è stato emozionante, anche l'arrivo allo stadio è stato da brividi. Mi dispiace per il risultato, ma per me è un sogno diventato realtà e l'inizio di un percorso. La notizia mi è arrivata mentre ero in ritiro con il Norimberga, 5 minuti prima di raggiungere i miei compagni a cena. Ho chiamato al volo mia mamma solo per dirglielo, dovevo scappare a tavola. I ragazzi, però, mi hanno fatto una sorpresa portandomi una torta per complimentarsi. È stato speciale.

Chi lo ha colpito di più

Tanti fenomeni in Nazionale, ma ad attirare l'attenzione di Ali Zoma è stato soprattutto Nicolò Barella: "Oltre a essere uno dei leader insieme a Gigio e Sandro, è davvero forte! Sa sempre cosa fare con il pallone, prende sempre la decisione giusta. La pressione dello 'sconosciuto'? No, ho giocato come so. Tanti non mi conoscevano... magari oggi sanno chi sono. Vediamo come andranno le prossime convocazioni...".