Zoma: "Klose fondamentale per me, mi ha fatto crescere. Messi? Resto Team Ronaldo, sempre"

Mohamed Ali Zoma, attaccante del Norimberga, a Sky Sport ha spiegato l'importanza di Klose nel suo percorso: "Molto importante. Prima di venire qua ci avevo parlato e ha influito nella scelta: dato che parla italiano, mi ha aiutato tantissimo sia dentro che fuori dal campo. E sono migliorato grazie a lui".

Cosa ha rappresentato Messi per un ragazzo come lei?

"Sicuramente un'ispirazione, per quello che ha fatto e sta facendo ancora ultimamente. Di sicuro fa male non vederlo più con la maglia dell'Argentina, ma ce lo godremo ancora con il suo club".

Preferiva lui o Ronaldo?

"Ronaldo, sincero. Per me è una fonte di ispirazione, un lavoratore, lui non è nato così come Messi ma ha dovuto costruirsi. Rimango nel Team Ronaldo nonostante le ultime vicende? Sì".