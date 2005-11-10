La dodicesima giornata di Serie A si conclude con uno scontro diretto già pesantissimo nella lotta per non retrocedere. Monza e Fiorentina si affrontano con appena due punti di distanza in classifica e la necessità di dare una svolta alla propria stagione. La formazione allenata da Ivan Juric occupa il diciottesimo posto con appena sette punti conquistati nelle prime undici giornate ed è reduce da quattro sconfitte consecutive. Un rendimento preoccupante, anche se entrambe le vittorie ottenute finora dai brianzoli sono arrivate davanti al proprio pubblico.

Fiorentina in ripresa: cinque punti nelle ultime tre gare e due pareggi di prestigio

Situazione leggermente migliore per la Fiorentina, che precede il Monza di due lunghezze, a quota nove punti. Prima della sosta, i viola hanno mostrato segnali incoraggianti, raccogliendo cinque punti nelle ultime tre partite di campionato. Particolarmente significativi i pareggi conquistati contro Napoli e Juventus, risultati che testimoniano una crescita rispetto alle difficoltà iniziali. La trasferta di Monza rappresenta adesso un banco di prova importante per dare continuità ai progressi e provare ad allontanarsi dalle zone più pericolose della classifica. Per i brianzoli, invece, l'obiettivo è interrompere la serie negativa e sfruttare ancora una volta il fattore campo.

Monza-Fiorentina, le formazioni ufficiali

Monza (3-4-2-1): Thiam; Kouadio, Goglichidze, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Colombo, Mangas; Pessina; Robinson, Varela

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Oulai; Mastantuono, Gonçalves, Gnonto; Pellegrino