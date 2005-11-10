Domani Como-AEK Atene, i convocati di Fabregas: cinque assenze e tre giovani aggregati
Pierpaolo Matrone
Il Como vuole continuare a stupire anche in Champions League. Dopo il successo per 2-0 contro il Cagliari, che ha portato la formazione di Cesc Fabregas al quinto posto in Serie A con 26 punti, i lariani si preparano a ospitare l'AEK Atene martedì 24 novembre alle ore 21:00, allo stadio Sinigaglia. Il cammino europeo dei biancoblù è stato finora estremamente positivo: nove punti conquistati nelle prime quattro giornate, con tre vittorie e una sola sconfitta, valgono attualmente il quarto posto nella classifica della fase a campionato. Ancora negli occhi il clamoroso 9-1 rifilato al Lens in trasferta nell'ultimo impegno europeo.
Como-AEK Atene, cinque assenze per Fabregas: fuori anche Caqueret
In vista della quinta giornata di Champions League, Fabregas deve però fare i conti con diverse indisponibilità. Nell'elenco dei convocati non figurano infatti Assane Diao, Moise Kean, Jayden Addai e Jesus Rodriguez, tutti ancora alle prese con i rispettivi problemi fisici. A queste assenze si aggiunge quella di Maxence Caqueret, fermato da un problema muscolare accusato prima della partita contro il Cagliari. Cinque defezioni che riducono le alternative a disposizione dell'allenatore spagnolo, chiamato a trovare le soluzioni migliori per proseguire l'ottimo percorso europeo della sua squadra.
Como-AEK, i convocati di Fabregas
Portieri: Butez, Ginelli, Sánchez;
Difensori: Kempf, Valle, Ramón, Dossena, Kaiki Bruno, Couto, Smolcic, Chalobah;
Centrocampisti: Perrone, Milla, Da Cunha, Paz, Baturina, Ricci, Liberali, Papaccioli;
Attaccanti: Douvikas, Mazzara.