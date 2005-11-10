Nations League, Scozia sempre più "italiana": assist per Adams. Malen 3 volte decisivo
Michele Pavese
Tanti giocatori della Serie A impegnati nelle sfide di Nations League disputate in serata. Ecco nel dettaglio il minutaggio e chi è stato decisivo con reti o assist.
Olanda
Malen, Roma: 90 minuti in campo (2 gol e 1 assist)
Koopmeiners, Juventus: entrato al 46'
Lang, Napoli: entrato al 74'
Grecia
Douvikas, Como: entrato al 64'
Koulierakis, Roma: non entrato
Mandas, Lazio: non entrato
Serbia
Milinkovic-Savic, Napoli: 90' in campo
Samardzic, Atalanta: 45' in campo
Scozia
Ferguson, Bologna: 90' in campo
Gilmour, Napoli: 76' in campo
Adams, Torino: 67' in campo (1 assist)
McTominay, Napoli: 90' in campo
Bowie, Sassuolo: non entrato
Patterson, Torino: non entrato
Macedonia del Nord
Elmas, Atalanta: 78' in campo
Slovenia
Begic, Sampdoria: entrato all'80'
Lovric, Udinese: non entrato
Obric, Atalanta: non entrato
Svizzera
Akanji, Inter: 90' in campo
Britschgi, Parma: 90' in campo
Comert, Torino: non entrato
Jashari, Milan: non entrato
Rodriguez, Torino: entrato al 92'
Sow, Genoa: entrato all'87'
Moldavia
Perciun, Ascoli: 90' in campo
Islanda
Ellertson, Genoa: 90' in campo
Helgason, Venezia: non entrato
Slovacchia
Bobcek, Frosinone: entrato al 92'