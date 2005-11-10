Ravenna, Cipriani su Ronaldinho: "Ispirazione per ogni bambino che gioca a calcio"
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Luca Bargellini
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Oggi alle 22:23Serie C
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13.11.2026 22:23Serie C
Il presidente del Ravenna parla al momento dello sbarco in Italia di Ronaldinho
A fianco di Ronaldinho subito dopo il suo sbarco in Italia nel momento delle prime interviste come giocatore del Ravenna c'è il presidente del club romagnolo, Ignazio Cipriani.
PAROLA AL PRES
"Si tratta di un'idea nata con la fantasia - ha raccontato l'imprenditore ai microfoni di SkySport -. Ronaldinho è stato un ispirazione per tutti i bambini che hanno giocato almeno una volta a calcio. E ora sarà bellissimo vederlo scendere in campo con la maglia del Ravenna".
RONALDINHO DAY, IL PROGRAMMA
Non resta far altro che sincronizzare gli orologi. Ronaldinho tornerà in campo domenica, 15 novembre, alle ore 17:30 al 'Benelli' di Ravenna per il derby contro il Forlì. Diretta tv su SkySport e live testuale dell'evento su TuttoMercatoWeb.com e TuttoC.com.
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