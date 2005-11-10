Zaccardo si fa la domanda di tutti: "Quanto reggerà Ronaldinho? 15, 45 o 60 minuti?"

Intervenuto in esclusiva a TMW in vista del grande ritorno in campo di Ronaldinho, oggi 46enne, Cristian Zaccardo ha raccontato le condizioni atletiche del campione brasiliano. L'ex difensore, del resto, è stato uno degli ultimi ad affrontare il Gaucho nell'amichevole di Zurigo tra Del Piero & Friends e Ronaldinho & Friends dello scorso 6 novembre.

In quali condizioni è Ronaldinho?

"Non sarà facile fisicamente. Sono molto curioso di vedere come reggerà sotto il profilo atletico. E quanto reggerà? Quindici minuti, un tempo, sessanta? La classe è sempre la stessa", si è chiesto Zaccardo durante la nostra intervista.

"Ronaldinho è sempre Ronaldinho. Magari non ha più vent'anni, però appena prende palla si vede subito che è di un'altra categoria. Ha ancora la giocata, ha ancora il sorriso, ha ancora quella leggerezza che solo lui ha", ha concluso in merito alla classe cristallina del nuovo acquisto del Ravenna. Almeno per il sentitissimo derby contro il Forlì, in programma domenica tra le mura dello stadio Bruno Benelli.