Cagliari al lavoro senza i nazionali e con 7 indisponibili: il report dell'allenamento
Tommaso Bonan
Cagliari al lavoro quest'oggi al centro sportivo. Nella settimana di sosta per gli impegni delle Nazionali, questa mattina la squadra ha proseguito gli allenamenti nel centro sportivo di Assemini. Senza i calciatori Joseph Liteta (Zambia – Qualificazioni alla Coppa d’Africa), Paul Mendy (Senegal – Qualificazioni alla Coppa d’Africa), Juan Rodríguez (Uruguay – Amichevoli), Alessandro Romano (Italia – Nations League), Alen Sherri (Albania – Nations League) e Yukinari Sugawara (Giappone – Amichevoli), il gruppo ha svolto la prima parte della seduta in palestra. A seguire il trasferimento in campo: tecnica, rondos e una serie di gare a tema.
Pisacane senza 7 calciatori
Proseguono il personalizzato Giuseppe Aurelio, Alieu Fadera, Yerry Mina, M’Bala Nzola, Adam Obert, Yael Trepy e Harry Winks. Nuovo allenamento fissato per lunedì 16 novembre, al mattino, quando inizierà la settimana di preparazione al match contro il Como, in programma sabato 21 novembre alle ore 15.