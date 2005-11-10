Spezia, Roberts dà il benvenuto a Repole: "Costruiremo un futuro sostenibile"
Luca Bargellini
Oltre alle parole di Mike Repole, all'interno della nota diffusa dallo Spezia in merito alla acquisizione delle quote di maggioranza del club ligure da parte del manager italo-americano sono presenti anche alcune dichiarazioni di Tom Roberts, manager finora azionista di maggioranza e oggi nuovi partner dello stesso Repole:
“Sono incredibilmente orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato allo Spezia e delle basi che abbiamo gettato. L’ingresso di Mike nel gruppo di proprietari rappresenta un’entusiasmante opportunità per consolidare questi progressi. Mike e io condividiamo la fiducia nel potenziale dello Spezia Calcio e l’impegno a costruire un futuro solido e sostenibile per il Club. Lui comprende l’importanza di rispettare la storia del Club, i suoi tifosi e la comunità, pur riconoscendo al contempo le opportunità che ci attendono. Siamo entusiasti di ciò che potremo realizzare insieme e rimaniamo impegnati a garantire la stabilità e la leadership necessarie affinché lo Spezia continui ad andare avanti".