Nations League, i verdetti della serata: Olanda vede i quarti, Svizzera promossa e Serbia giù

Tante reti e qualche sorpresa nella serata di Nations League. L'Olanda ha travolto la Grecia per 7-0 ed è praticamente ai quarti della competizione (dovrebbe perdere 14-0 nell'ultima partita). La nazionale ellenica resta però in corsa per il secondo posto grazie agli scontri diretti favorevoli con la Germania: l'ultimo turno sarà decisivo, con Douvikas e soci impegnati nella sfida contro la Serbia - già ultima -, mentre la nazionale allenata da Klopp affronterà in casa proprio gli Oranje. Per la Serbia invece la retrocessione è ormai matematica: il ranking FIFA la condanna come una delle due peggiori quarte.

Nella Lega B la Svizzera può festeggiare nonostante il pareggio in Slovenia: arriva il punto che serviva per la promozione in Lega A. La Scozia spera ancora nel secondo posto dopo il 2-1 contro la Macedonia del Nord.

Stesso discorso nella Lega C, dove la Slovacchia esulta nonostante il 2-2 contro le Faeroerne: è promossa in Lega B con un turno d'anticipo. La Lega D ha già i vincitori dei due Gruppi: sono Malta e Azerbaigian.

I risultati

Lega A

Olanda- Grecia 7-0: 6' Summerville, 12', 18' e 33' Reijnders, 40' e 59' Timber, 61' Malen

Serbia- Germania 0-3: 3' aut. Babic, 14' Wirtz, 50' Gruda, 56' Babic (S)

Lega B

Scozia - Macedonia del Nord 2-1: 54' e 74' rig. McGinn (S), 57' Rastoder (M)

Slovenia - Svizzera 0-0

Lega C

Bulgaria - Islanda 0-5: 17' rig., 68' e 79' Gudjohnsen, 21' Oskarsson, 52' aut. Tsenov

Lussemburgo - Estonia 0-1: 42' Paskotsi

Slovacchia - Faeroerne 2-2: 17' Prekop, 30' rig. Davidsen (F), 48' Samuelsen (F), 74' Haraslin

Moldavia-Kazakistan 2-1: 39' e 77' Popescu (M), 51' Chesnokov (K)

Lega D

Andorra - Gibilterra 2-0: 24' Lopez, 35' Rosas

Liechtenstein - Azerbaigian 0-1: 26' Emreli