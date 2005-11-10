Union Brescia, Corini prima dell'AlbinoLeffe: "Siamo motivati, cavalchiamo l'onda"

Dopo il successo contro l'Arzignano Valchiampo, l'Union Brescia si prepara a un altro appuntamento importante nella rincorsa al Cittadella. La formazione di Eugenio Corini sarà ospite dell'AlbinoLeffe nella 14ª giornata di Serie C. Queste le parole del tecnico dei bresciani nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia:

Mister, partiamo dalla situazione degli indisponibili. Qual è il quadro in vista dell'AlbinoLeffe? Ci sono particolari difficoltà soprattutto in difesa?

"Di Molfetta, come sapete, è indisponibile. Silvestri aveva già dovuto gestire una settimana particolare prima della partita contro il Cittadella a causa di una botta, che ha poi ripreso nell'ultima gara. È ancora dolorante, ma domani proveremo in rifinitura a capire se potrà essere recuperato. Rizzo Pinna ha avuto la febbre: ieri ha svolto un primo allenamento soltanto in palestra, mentre oggi ha lavorato anche parzialmente sul campo. Siamo più fiduciosi che possa essere disponibile. Sorensen, invece, durante l'allenamento di ieri ha avvertito un fastidio e si è fermato. Al 99,9% non sarà tra i convocati e successivamente effettuerà un esame per capire l'entità del problema. Sina, invece, non ci sarà perché convocato in Nazionale. Abbiamo lavorato in questi giorni per individuare le alternative in difesa. È stato importante che Pasini abbia disputato novanta minuti in Coppa Italia contro il Cittadella. Anche Balestrero, come sapete, ha giocato quest'anno sulla linea difensiva, un ruolo che ha già ricoperto nella passata stagione e negli anni precedenti. Le soluzioni per trovare le caratteristiche giuste ci sono. È stata una settimana particolare, ma bisogna sapersi adattare e prepararci al meglio per affrontare una squadra di qualità, veloce, tecnicamente abile e molto aggressiva, che sicuramente ci creerà problemi".

Quanto dispiace per la nuova ricaduta di Di Molfetta, che sembrava aver finalmente trovato continuità dopo un periodo complicato?

"Siamo molto dispiaciuti. Il ragazzo era rientrato molto bene e probabilmente non si aspettava questa ricaduta. Dopo un primo periodo nel quale aveva fatto molto bene in Coppa Italia contro la Giana Erminio, purtroppo aveva avuto due piccoli problemi che ne avevano rallentato l'inserimento stabile in squadra. Sembrava avessimo trovato la strada giusta: ha giocato anche una partita da titolare in campionato e quando è subentrato ha sempre fatto molto bene. Speriamo si tratti di uno stop breve. Tutto il comparto medico sta lavorando alacremente per recuperarlo il prima possibile. Dispiace a noi e soprattutto al ragazzo, perché stava facendo molto bene".

La partita contro l'AlbinoLeffe potrebbe rappresentare un altro passaggio importante nella vostra rincorsa alla vetta. Vincendo potreste agganciare momentaneamente il Cittadella. Come ha trovato la squadra dal punto di vista emotivo dopo l'ultima vittoria?

"La squadra è sicuramente motivata e molto concentrata su quello che stiamo facendo. Abbiamo avuto qualche difficoltà a livello numerico, ma la crescita della qualità della Primavera ci ha permesso comunque di svolgere allenamenti intensi, sia per ritmo sia per qualità. Avere ragazzi giovani che spingono e portano entusiasmo è importante, perché in certi momenti bisogna mantenere alto il livello del lavoro. Questo è stato fatto. Chi è a disposizione sta bene ed è molto motivato. Abbiamo due giocatori oggettivamente a rischio che dovremo valutare domani, soprattutto dopo la rifinitura: capiremo se potranno partire dall'inizio, se saranno convocabili oppure se potranno eventualmente subentrare a gara in corso. Sono giorni molto densi, nei quali dobbiamo farci trovare pronti per preparare la migliore formazione possibile e individuare anche i cambi che possono darci una mano, come spesso è successo durante le partite".

Rispetto alla settimana che aveva preceduto la sfida contro il Cittadella, è cambiato qualcosa nella gestione emotiva della squadra?

"Nella nostra testa non è cambiato niente, perché la motivazione è sempre stata altissima. Credo che fare calcio ad alto livello significhi soprattutto avere la capacità di reggere lo stress emotivo delle situazioni. Quando sei sotto non devi affogare, mentre quando sei sopra devi cavalcare l'onda e cercare di sfruttarla al meglio. Gestire i diversi momenti durante un campionato è altrettanto fondamentale. Avere questa capacità rappresenta una crescita costante che chiedo ai miei giocatori. Adesso è importante andare a giocare questa partita in una situazione di difficoltà oggettiva, legata alla mancanza di qualche elemento. Ma è proprio in questi momenti che devono emergere lo spirito della squadra, il valore e le qualità caratteriali. Siamo una squadra costantemente incazzata. Lo vedo nelle partite che facciamo tra di noi e nei tornei durante gli allenamenti, quando c'è competizione interna. È un aspetto che tengo molto alto, perché chi si abitua a questi ritmi e a questa competizione poi riesce a riprodurre in campo quello su cui lavoriamo quotidianamente".

Quali sono invece le notizie sui giocatori che stanno recuperando dai rispettivi problemi fisici? Guglielmotti, Crespi e Armanini a che punto sono?

"La notizia positiva della settimana è che Guglielmotti si è allenato oggi e dunque rientra nella lista dei convocati. Per quanto riguarda Crespi e Armanini, se tutto andrà bene nei prossimi giorni, la settimana prossima dovrebbero iniziare a lavorare con la squadra. Pensiamo che possano riaggregarsi gradualmente, seguendo degli step di lavoro. Su Guglielmotti, come ho già spiegato in precedenti conferenze, chi ha avuto problemi importanti alle ginocchia ed è rimasto fuori per mesi può successivamente andare incontro a qualche scompenso muscolare. È quello che stiamo pagando anche con Di Molfetta. I ragazzi stanno bene, ma può capitare che una serie di allenamenti faccia emergere alcune problematiche di questo tipo. Con Guglielmotti abbiamo svolto un lavoro approfondito, effettuando anche dei test di forza per capire quali squilibri potessero provocare questi problemi. Speriamo di aver lavorato bene, così da stabilizzare la situazione e permettergli di trovare continuità".

Nelle ultime partite sembra che i giocatori subentrati dalla panchina abbiano avuto un impatto particolarmente positivo. È una sensazione corretta?

"È un'impressione che rispetto, ma ritengo che questa squadra abbia sempre avuto questa caratteristica. Se andiamo a rivedere anche le partite precedenti, magari chi è entrato non ha determinato direttamente in termini di gol, ma ha contribuito con assist, presenza e capacità di mantenere alto il ritmo. Questo impatto c'è sempre stato, come accadeva spesso anche nella passata stagione. Il calcio, soprattutto dopo l'introduzione dei cinque cambi, è diventato sempre più orientato alla capacità di mantenere alto il livello emotivo e di tensione attraverso le sostituzioni. Anche chi parte dalla panchina sa quanto possa essere importante il proprio ingresso: a volte sono trenta o quarantacinque minuti, altre volte anche un periodo più breve può fare la differenza. È un aspetto sul quale lavoriamo molto e sul quale cerchiamo di stimolare i nostri giocatori. Quando questi calciatori diventano determinanti, è giusto sottolinearlo, perché è la verità".

L'AlbinoLeffe può contare su due attaccanti molto rapidi come Sali e Desogus. Quali sono le principali caratteristiche offensive che dovrete cercare di contenere?

"Sono due giocatori importanti. L'anno scorso Sali segnò proprio in contropiede, a campo aperto, la rete che determinò la loro vittoria. Conosciamo le loro caratteristiche e le loro attitudini. Sali è un giocatore di qualità, ma soprattutto molto abile nell'attaccare la profondità. Desogus, quando gioca da punta, tende talvolta a occupare maggiormente lo spazio sul centrosinistra per caratteristiche e abitudine. È comunque un giocatore tecnicamente molto valido, capace attraverso il controllo orientato e il dribbling di creare superiorità numerica. Anche gli altri interpreti sono di valore. A centrocampo hanno qualità e destrezza, possono contare su un ottimo regista come Mandelli e su esterni capaci di attaccare bene anche il secondo palo. È una squadra forte, molto solida difensivamente e con giocatori di qualità. Come avevo già sottolineato dopo la nostra ultima partita, l'AlbinoLeffe ha dimostrato di poter andare a vincere a Cittadella, disputando anche un'ottima gara. Conosciamo il valore dell'avversario e ci siamo preparati al meglio per affrontarlo".

Quali saranno le principali difficoltà della trasferta e quale atteggiamento si aspetta dalla squadra fin dal fischio d'inizio?

"L'idea è sempre quella, ma bisognerà capire quali letture fare durante la partita in relazione alle caratteristiche e alle qualità degli avversari. L'AlbinoLeffe le ha già dimostrate anche nell'ultima gara contro il Trento: ha disputato un'ottima partita e ha avuto una grande occasione per pareggiare a tu per tu con il portiere a circa sette-otto minuti dalla fine. Ci ha provato fino all'ultimo secondo. È una squadra che abbiamo già affrontato nella passata stagione. Negli anni precedenti ha disputato tanti campionati di Serie B, ma ormai è una realtà ben radicata in questa categoria. Sa lavorare bene, costruisce uno zoccolo duro e inserisce sempre giovani di grande qualità. È una società che conosce la categoria e che riesce sempre a creare difficoltà agli avversari, proprio grazie all'equilibrio tra giocatori esperti e giovani molto bravi".

È stato evidenziato un dato statistico interessante: l'Union Brescia ha il miglior differenziale tra gol segnati e gol attesi e gol subiti e gol attesi considerando le sessanta squadre di Serie C. È un segnale del fatto che state trovando il giusto equilibrio?

"L'equilibrio è sempre un aspetto molto importante da trovare. Da un certo punto di vista ci dispiace perché, rispetto a quello che concediamo agli avversari, stiamo subendo qualche gol di troppo. Oggettivamente, però, gli avversari stanno trovando reti di grandissima qualità. Questo è un aspetto importante, ma lo è ancora di più la capacità di reagire a quello che accade. Può succedere che un avversario trovi un grande gol, ma bisogna avere la forza di reagire e continuare a fare le cose per bene in fase di possesso. Abbiamo acquisito fiducia anche da questo punto di vista, riuscendo a segnare in diverse modalità. Possiamo trovare il gol su palla inattiva, in contropiede, attraverso una fase di sviluppo del gioco, con un cross o con un attacco alla porta. È importante avere tante possibilità per segnare in modi differenti. È un aspetto sul quale vogliamo continuare a costruire il resto del campionato".