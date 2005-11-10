Le nazionali aiutano Gattuso: Lazio club di vertice in Serie A con meno convocati

Va in archivio per due settimane il calcio dei club, ora che comincia a tutti gli effetti la pausa per le nazionali di novembre. Le varie società di Serie A guardano comunque con attenzione e interesse agli sviluppi della sosta, vivendo con il fiato sospeso i vari appuntamenti sul campo, con la speranza che nessuno dei protagonisti della quotidianità dei club vada incontro a infortuni.

Lazio risparmiata per questa sosta

Di sicuro c'è che l'elenco dei convocati vede una squadra di vertice di Serie A più risparmiata di tutte le altre dalla partenza dei suoi protagonisti e questa è tra l'altro la capolista in solitaria del torneo, la Lazio di Gattuso. Anche per via del forfait di Nuno Tavares con il Portogallo, i biancocelesti contano appena 7 giocatori portati via per la sosta. Per rendere l'idea, sono la metà rispetto all'Inter (14) e molti meno anche della Roma (13), del Como e del Milan (12) o della Juventus (11). Come a voler continuare a ispirare la favola biancoceleste, anche le nazionali hanno risparmiato il gruppo di Gattuso con le loro convocazioni, permettendo di proseguire nel cullare quel sogno scudetto che nessuno cita in maniera chiara, ma che continuando così nascerà in automatico.

I 7 convocati della Lazio in nazionale

Davide Frattesi (Italia)

Gustav Isaksen (Danimarca)

Oliver Provstgaard (Danimarca)

Christos Mandas (Grecia)

Reda Belahyane (Marocco)

Adam Marusic (Montenegro)

Fisayo Dele-Bashiru (Nigeria)