Bergomi: "Il tallone d'Achille dell'Inter fino al Como era l'approccio. Che gamba Spence..."

Giuseppe Bergomi, storico ex difensore dell'Inter, è intervenuto come di consueto negli studi di Sky Sport per analizzare la vittoria di ieri contro il Como. Di seguito le sue parole sul rilancio dei nerazzurri post derby.

Il giudizio di Bergomi sull'Inter

"Il tallone d'Achille era l'approccio, ieri ha approcciato molto bene: ha aggredito il Como, ha creato tanto", ha spiegato Bergomi. "Poi ha preso un paio di infilate nel finale, ma per il resto ho visto grande attenzione. Quando ripartivano con questo Spence che ha tanta gamba, è stata l'Inter che conoscevamo prima. Con un giocatore su tutti, Thuram".

Bergomi ha poi aggiunto, sempre sui nerazzurri: "Se pensi alle due partite precedenti con Venezia e Milan e poi le due dopo sembrano più freschi: è la testa che comanda il fisico, quindi se ti liberi di alcune incomprensioni fai partite senza prendere gol contro Feyenoord e Como". Infine, l'opinionista ha riconosciuto anche le difficoltà affrontate dalla formazione di Cesc Fabregas, arrivata a San Siro con diverse assenze nel reparto offensivo. "Do attenuanti al Como: per far male all'Inter hai bisogno degli esterni e loro non li avevano".