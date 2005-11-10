È tutta colpa di Allegri? Il Napoli non ha praticamente fatto mercato (sopravvalutandosi)

Massimiliano Allegri ha salvato la panchina con il pareggio contro la Lazio? Di solito Aurelio De Laurentiis preferisce evitare cambi in corsa, a meno che la situazione non si sia incancrenita del tutto, ma è chiaro che la velocità di crociera del Napoli non è assolutamente quella che ci si poteva attendere. O meglio, che si attendeva il club.

"Allegri fa con quello che ha"

Il virgolettato è per dipingere un allenatore aziendalista e che non ha intenzione di entrare troppo nelle dinamiche di mercato, almeno non come il suo predecessore. Preferisce puntare sulle risorse interne, ma va detto che un gruppo abbastanza logoro - e vecchio - ha avuto solamente due rinforzi: Benoit Badiashile, che ha problemi muscolari e che ha giocato solo quattro partite, Costantino Favasuli, che arriva dalla Serie B e forse ha bisogno di qualche tempo per adattarsi alla nuova realtà. Due gare totali, sei in due. Un po' troppo poco: così la sensazione è che il Napoli si sia sopravvalutato dopo due stagioni di vertice, al primo e al secondo posto.

Equivoco attaccante

Se è vero che un anno fa c'era stato il blocco del mercato, erano però arrivati Giovane, una seconda punta, e Alisson Santos, un esterno. Probabilmente giocatori che non servono ad Allegri. E Lorenzo Lucca, ceduto in fretta e furia dopo soli sei mesi, forse non è più presentabile al Maradona. Per colpa non solo sua, ma qualche correttivo andrà pur fatto.