Adani sul Napoli: "Niente di buono, Halloween 10 giorni dopo: si mandano tutti a quel paese"

Dagli studi de "La Domenica Sportiva" su Rai Sport l'ex difensore dell'Inter, Daniele Adani, ha parlato della situazione in casa del Napoli a partire "Halloween dieci giorni dopo. Dov'è stata la bella partita? C'è stata una bella reazione per venti minuti. Veramente incredibile la serie di errori clamorosi. Nel primo tempo il Napoli poteva prende 6 gol dalla Lazio, giusti i fischi del Maradona. Dov'è la continuità, dov'è la ripresa, dov'è il carattere?".

E ha aggiunto: "Una cosa incredibile che vede chi guarda attentamente: i giocatori del Napoli ora si mandano sempre a quel paese l'uno con l'altro. Lang con Hojlund, Beukema con Hojlund, De Bruyne con Lucca. Vengono a fare interviste in cui ognuno dice una cosa che scredita l'armonia del gruppo, ergendosi a giudice e accusando altri, inventando colpe o accusando altri di parlare poco e di parlare male. Storia, non invenzione, è quello che è accaduto. Cosa c'è di buono ora nello spogliatoio del Napoli? Niente".

Le parole di Adani sulla difesa della Juventus

"Nella difesa a zona anche l'ultimo della zona che doveva presidiare quella zona è Woltemade, che è alto due metri. Si inginocchia quasi, rassegnato. Marcare a zona non vuol dire delegare: nella zona muovo la testa e divento attivo, non passivo per stare nel mezzo metro che mi compete. Mi sembra che gli avversari quando vanno in area della Juve hanno facilità di segnare. Nelle due aree prevalgono l'attenzione e la ferocia".

Sul secondo gol della Fiorentina al Franchi, a firma di Njie e arrivato in mischia: "Visto come reagisce McKennie, passivo sui rimbalzi? Aspetta, guarda, è davanti ma aspetta. Kolo Muani - che si trova meglio quando deve agire intorno all'area di rigore - mette anche abilità nel gol della Juve, che invece subisce gol più banali". Sul cambio di Alajbegovic: "Se mi aspettavo Kolo Muani, Alajbegovic e Woltemade insieme? Secondo me sono rotazioni nell'ottica del doppio impegno e nella fiducia non cieca in nessuno. Poi per il tentativo di sorprendere l'avversario. La Juve gioca con più sistemi e in più modi, ma nessuno è garanzia di successo".