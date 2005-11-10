NBA e calcio, il legame funziona. SGA come LeBron James, Kevin Durant e Westbrook

Shai Gilgeous-Alexander è uno dei giocatori più in vista dell'NBA. Il basket statunitense ha scoperto già da qualche anno il talento degli Oklahoma City Tunder, ma negli ultimi due anni il suo nome è diventato virale ed i suoi contratti sono lievitati. Normale, per un giocatore eletto mvp nelle ultime due stagioni regolari della lega americana di pallacanestro.

LeBron James e il Liverpool è il caso più famoso

SGA ha così scelto di "farsi" un nome anche in Europa, chiudendo col fondo Apollo Global Management per l'acquisto di una parte minoritaria di quote dell'Atletico Madrid. Una scelta, quella di entrare nel mondo del calcio, che segue la strada tracciata da altre star della NBA nel recente passato. Celebre in questo senso la partecipazione di Lebron James nel pacchetto azionario del Liverpool, oramai diversi anni fa.

Kevin Durant, Westbrook e gli altri

Il Prescelto e i Reds non sono però l'unico connubio fra NBA e calcio. Più recentemente un altro mvp del calibro di Kevin Durant ha investito in modo importante sul PSG, rilevandone alcune quote. Un altro grande nome della NBA è Steve Nash, ex play e oggi coach che ha quote del Mallorca in Spagna. Russel Westbrook, fresco di ritiro, ha quote del Leeds United mentre Giannis Antetokounmpo ha acquisito partecipazioni del Chelsea Women, oltre che quelle di due squadre di MLS così come James Harden. Tutti mvp della NBA o comunque giocatori di primissimo piano che nel tempo hanno scelto di legare i loro nomi, soprattutto come investimento economico, al mondo del calcio.