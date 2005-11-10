Un campione NBA sbarca nel calcio: Shai Gilgeous-Alexander nuovo azionista dell'Atletico

Un campione della NBA è pronto ad entrare ufficialmente nel mondo del calcio. Shai Gilgeous-Alexander, poit guard in forza agli Oklahoma City Thunder, è diventato ufficialmente un nuovo azionista dell'Atletico Madrid.

SGA: "Sono grato per l'opportunità"

A confermarlo è stato lo stesso cestista, il quale ha dichiarato: "Sono entusiasta di entrare ufficialmente a far parte del gruppo di azionisti dell'Atlético Madrid. Questo è un club con una lunga storia ai vertici del calcio europeo e sono grato per l'opportunità di far parte del suo futuro".

Chi è Shai Gilgeous-Alexander

Cestista canadese classe 1998, dopo essere stato selezionato come undicesima scelta al Draft 2018 dagli Charlotte Hornets, per poi essere scambiato successivamente con i Los Angeles Clippers, nel 2019 è passato agli Oklahoma City Thunder. È uno dei soli quattro cestisti (insieme a Kareem Abdul-Jabbar, Michael Jordan e Shaquille O'Neal) ad aver vinto il titolo, l'MVP della regular season, l'MVP delle Finals e il titolo di miglior marcatore stagionale nella stessa stagione nella stagione 2024-2025.