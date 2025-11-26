Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ndicka ed El Aynaoui in Coppa d'Africa, Gasperini: "Lo sapevamo, ma non li gufiamo..."

© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
ieri alle 15:53Serie A
Giacomo Iacobellis

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida europea col Midtyjlland. Queste le sue dichiarazioni sui giocatori che saranno impegnati in Coppa d'Africa: "Ndicka ed El Aynaoui dovrebbero andare via la settimana prima della Coppa d'Africa: già col Como forse non ci saranno. Mi dispiace perderli, però faremo con quel che ci sarà, abbiamo delle ampie risorse. Peraltro, le loro assenze erano già note: potrebbero andare anche molto avanti nella competizione, ma non li gufiamo”.

I discorsi sulla rosa fatti dopo il mercato estivo valgono ancora?
"Sono delle valutazioni che si fanno: ogni mese può cambiare, vale per tutte le squadre. Il mercato diventa realistico solo a gennaio, non prima: per noi, sto pensando all'evoluzione di tutti i miei giocatori. Ora, se devo dire, mi sembra ci sia grande fiducia anche da chi gioca meno: bisogna stare attenti a inserire calciatori tanto per farlo. Vediamo quel che abbiamo, poi valuteremo".

Rileggi qui tutte le parole in conferenza stampa di Gasperini

