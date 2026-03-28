Nico Paz, gioiello su punizione: "Il primo gol con l'Argentina l'ho sognato tutta la vita"

Non solo il primo gol con la maglia dell'Argentina, ma ricordo indelebile per tutta la vita. L'arcobaleno che ha disegnato Nico Paz su punizione mancina ha fatto applaudire anche un fenomeno del calcio Albiceleste e di questo sport come Lionel Messi, seduto in panchina ad ammirare la prodezza del numero 10 del Como nell'amichevole contro la Mauritania (vinta 2-1) stanotte.

Titolare e in rete alla Bombonera, il 21enne di Cesc Fabregas ha giocato solo i primi 45 minuti, ma ha festeggiato la sua prima rete con la Nazionale maggiore. Quella gemma che la Spagna rimpiangerà, visto che Nico Paz è nato a Tenerife, mentre lui ha preferito seguire le orme di papà Pablo nell'Argentina di Messi. Una zurda perfetta, con Romero e Nico Gonzalez a scansarsi su schema per lasciar incastonare la palla del classe 2004 in fondo alla porta. Un buon modo per convincere ulteriormente il CT Scaloni a portarlo con sé nella spedizione in America per la Coppa del Mondo.

Al termine della partita il trequartista del Como non ha trattenuto l'emozione: "Il gol è qualcosa che non si dimentica mai. L'ho sognato per tutta la vita e oggi si è avverato. Ho sempre guardato i gol di Messi, eguagliarlo è difficile, ma sono molto felice di aver potuto segnare". Invece in vista del Mondiale: "Non ci penso. Ma a lavorare ogni giorno e, se riterranno che io sia pronto, sarò a disposizione".