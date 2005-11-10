Fumata bianca in vista per Davide Nicola nuovo allenatore del Venezia. I dettagli

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Fumata bianca in vista per Davide Nicola nuovo allenatore del Venezia. I dettagliTMW
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Dimitri Conti
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Oggi alle 13:25Serie A
autore Dimitri Conti
13.10.2026 13:25Serie A
I lagunari stanno stringendo sul tecnico ex Cremonese, pronto a lanciarsi in una nuova impresa. Accordo fino a giugno con opzione.
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Cambio di allenatore a Venezia, dove Giovanni Stroppa è stato esonerato dal club lagunare dopo la sesta sconfitta in altrettante partite giocate dalla sua squadra in questo avvio di Serie A. Già da ieri è scattato il toto-sostituto, con tre nomi che più degli altri erano considerati i più plausibili. Ora ce n'è uno che emerge di più.
Pronto il contratto fino a giugno, più un altro anno
Si tratta di Davide Nicola, con il quale è davvero a un passo la fumata bianca. Secondo quanto appreso da TMW, è in vista un accordo per il contratto con il Venezia, che dovrebbe arrivare fino al termine della stagione, e quindi al 30 giugno del 2027, con inserita anche un'opzione per aggiungere un altro anno al vincolo e portarlo quindi a scadenza nel 2028.
Fonte: Alessio Alaimo
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