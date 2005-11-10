Fumata bianca in vista per Davide Nicola nuovo allenatore del Venezia. I dettagli

Cambio di allenatore a Venezia, dove Giovanni Stroppa è stato esonerato dal club lagunare dopo la sesta sconfitta in altrettante partite giocate dalla sua squadra in questo avvio di Serie A. Già da ieri è scattato il toto-sostituto, con tre nomi che più degli altri erano considerati i più plausibili. Ora ce n'è uno che emerge di più.

Pronto il contratto fino a giugno, più un altro anno

Si tratta di Davide Nicola, con il quale è davvero a un passo la fumata bianca. Secondo quanto appreso da TMW, è in vista un accordo per il contratto con il Venezia, che dovrebbe arrivare fino al termine della stagione, e quindi al 30 giugno del 2027, con inserita anche un'opzione per aggiungere un altro anno al vincolo e portarlo quindi a scadenza nel 2028.