Serie A, gli arbitri della 7ª giornata: Milan-Atalanta a Chiffi, Massa per Juventus-Lazio
Daniel Uccellieri
L'AIA ha reso noti gli arbitri della 7ª giornata di Serie A. Si parte venerdì con l'anticipo Frosinone-Sassuolo che sarà diretto da Marchetti. Doveri è l'arbitro scelto per Bologna-Inter, mentre i big match di domenica, Milan-Atalanta e Juventus-Lazio saranno dirette rispettivamente da Chiffi e Massa.
Serie A, gli arbitri della 7ª giornata di campionato
FROSINONE – SASSUOLO
Venerdì 16 ottobre, ore 20:45
Arbitro: Marchetti
Assistenti: Trinchieri – Laudato
IV ufficiale: Mariani
VAR: Di Paolo
AVAR: Volpi
VENEZIA – NAPOLI
Sabato 17 ottobre, ore 15:00
Arbitro: Sacchi J.L.
Assistenti: Palermo – Vecchi
IV ufficiale: Crezzini
VAR: Fabbri
AVAR: Santoro
BOLOGNA – INTER
Sabato 17 ottobre, ore 18:00
Arbitro: Doveri
Assistenti: Zingarelli – Bercigli
IV ufficiale: Di Marco
VAR: Gariglio
AVAR: Piccinini
ROMA – GENOA
Sabato 17 ottobre, ore 20:45
Arbitro: Abisso
Assistenti: Tegoni – Miniutti
IV ufficiale: Collu
VAR: Pairetto
AVAR: Massimi
UDINESE – LECCE
Domenica 18 ottobre, ore 12:30
Arbitro: Guida
Assistenti: Dei Giudici – Mokhtar
IV ufficiale: Bonacina
VAR: Di Paolo
AVAR: Baroni
FIORENTINA – COMO
Domenica 18 ottobre, ore 15:00
Arbitro: Di Bello
Assistenti: Bindoni – Monaco
IV ufficiale: Marcenaro
VAR: Paterna
AVAR: Pezzuto
MILAN – ATALANTA
Domenica 18 ottobre, ore 18:00
Arbitro: Chiffi
Assistenti: Mondin – Yoshikawa
IV ufficiale: Sozza
VAR: Camplone
AVAR: Prontera
JUVENTUS – LAZIO
Domenica 18 ottobre, ore 20:45
Arbitro: Massa
Assistenti: Alassio – Berti
IV ufficiale: Maresca
VAR: Meraviglia
AVAR: Aureliano
MONZA – CAGLIARI
Lunedì 19 ottobre, ore 18:30
Arbitro: Calzavara
Assistenti: Perrotti – Scatagli
IV ufficiale: Pairetto
VAR: Aureliano
AVAR: Di Vuolo
PARMA – TORINO
Lunedì 19 ottobre, ore 20:45
Arbitro: Ayroldi
Assistenti: Colarossi – Rinaldi
IV ufficiale: Arena
VAR: Dionisi
AVAR: Meraviglia