Quattro gol al Parma, dodici in undici giornate di campionato. Donyell Malen sta viaggiando a una media realizzativa superiore a una rete a partita in Serie A, confermandosi il miglior finalizzatore del torneo. Un rendimento che porta a interrogarsi sul suo valore di mercato. La Roma lo ha acquistato dall'Aston Villa per 27 milioni di euro complessivi, due per il prestito e 25 per il riscatto. Un investimento che si è rivelato a dir poco azzeccato: da quando è arrivato alla corte di Gian Piero Gasperini, l'olandese ha segnato 31 gol in 35 presenze, considerando tutte le competizioni. Numeri che hanno attirato le attenzioni di diversi club europei, soprattutto in Premier League e Bundesliga.

Quanto vale oggi Malen? La Roma può chiedere 70 milioni

Già prima del poker al Tardini, il valore di mercato di Malen era più che raddoppiato rispetto alla cifra investita dalla Roma. Secondo il modello statistico di FootballTransfers, aggiornato al primo novembre, l'attaccante aveva una valutazione stimata di 54,4 milioni di euro, con una forbice compresa tra 48,9 e 59,8 milioni. Ma una stima teorica non coincide necessariamente con il prezzo di una cessione. Considerando il rendimento, l'interesse dall'estero e soprattutto un contratto in scadenza soltanto nel 2030, una richiesta iniziale tra 60 e 70 milioni di euro sarebbe oggi sostenibile per la Roma, che dovrebbe girare il 10% all'Aston Villa.

Il valore di Malen, che compirà 28 anni a gennaio, dipende anche dalla sua capacità di confermare questi numeri nel tempo, e a Roma lo sta facendo. Ammesso che il club abbia una qualche intenzione di valutarne la cessione, ça va sans dire. Il mercato dei centravanti capaci di garantire tanti gol offre pochi profili accessibili, e la Roma sta già lavorando al rinnovo di Malen, con un adeguamento dell'attuale ingaggio da circa 3,7 milioni netti a stagione. Trattenerlo potrebbe essere più conveniente che incassare una plusvalenza importante, considerando quanto costerebbe trovare un sostituto capace di offrire le stesse garanzie. Forse, ripensandoci, non ha prezzo.