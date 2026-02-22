Atalanta-Napoli 2-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (dal 25’ st Djimsiti), Hien, Kolasinac (dal 39’ st Ahanor); Bellanova (dal 13’ st Bernasconi), de Roon, Pasalic, Zappacosta; Sulemana (dal 1’ st Samardzic), Zalewski; Krstovic (dal 13’ st Scamacca). A disp.: Rossi, Sportiello, Kossounou, Bakker, Ederson, Musah, Vavassori. All.: Palladino
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus (dal 26’ st Olivera), Buongiorno; Mazzocchi (dal 18’ st Spinazzola), Elmas, Lobotka, Gutierrez (dal 18’ st Politano); Vergara (dal 26’ st Giovane), Alisson Santos (dal 40’ st Lukaku), Hojlund. A disp.: Meret, Contini, Gilmour, Prisco, De Chiara. All.: Conte
Arbitro: Chiffi
Marcatori: 18’ Beukema (N), 61’ Pasalic (A), 81’ Samardzic (A)
Ammoniti: Zalewski (A), Juan Jesus (N)