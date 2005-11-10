Non solo la doppia firma del Genoa: Galliani mette nel mirino la commissione. Il punto sul ricorso

La doppia firma del Genoa è il caso più evidente, ma non è l'oggetto principale del ricorso presentato da Adriano Galliani al Tribunale Federale Nazionale nella giornata di ieri. L'ex amministratore delegato del Milan, candidato alla presidenza della FIGC, ha chiesto l'annullamento, previa sospensione cautelare anche senza contraddittorio, del comunicato ufficiale n. 25 del 2 novembre, con il quale Giovanni Malagò, in qualità di commissario straordinario, ha istituito la commissione incaricata di verificare le candidature alle elezioni del 14 dicembre. Secondo il ricorso, firmato dall'avvocato Filippo Lattanzi, tale commissione non avrebbe dovuto essere costituita: “Non è prevista da alcuna norma statutaria o regolamentare”, si legge nell'atto, che individua nella Segreteria generale l'organo competente alla verifica formale delle candidature.

Un altro punto riguarda le tempistiche. La commissione è stata istituita il 2 novembre, a tre settimane dalla convocazione dell'assemblea elettiva e appena due giorni prima della scadenza per il deposito delle candidature. Secondo Galliani, questo intervento avrebbe modificato le regole a procedura già avviata, violando i principi di certezza, affidamento e par condicio. Il ricorso contesta inoltre il difetto di motivazione del provvedimento, che si limiterebbe a ritenere “opportuno” costituire la commissione senza spiegare perché non fosse possibile affidare le verifiche agli uffici federali.

Il conflitto d'interessi di Malagò e il caso Genoa

Il passaggio più delicato e netto riguarda però il conflitto d'interessi. Malagò ha nominato i componenti della commissione il 2 novembre, per poi depositare la propria candidatura il giorno successivo. Secondo la difesa di Galliani, era già candidato in pectore e avrebbe dovuto astenersi da una decisione destinata a incidere anche sulla propria posizione. “Se un candidato non può neppure sedere in una commissione elettorale, a maggior ragione non può nominare l'organo che verifica la sua stessa candidatura”, si legge nel ricorso, che evidenzia anche come due dei tre componenti siano inseriti, a diverso titolo, nella struttura federale, facente capo attualmente allo stesso Malagò.

È qui che, infine, entra in gioco il Genoa. Malagò ha presentato la candidatura con undici accrediti della Serie A, il minimo richiesto dallo Statuto. Tra questi figura quello del club rossoblù, che aveva precedentemente sostenuto Galliani, comunicandogli poi la revoca della firma. La validità dell'accredito è quindi determinante: se venisse meno quello del Genoa, Malagò non raggiungerebbe il quorum. “Il candidato ha dunque scelto chi giudicherà il punto decisivo della propria ammissione”, sostiene il ricorso. Galliani chiede al TFN di intervenire prima della pubblicazione delle candidature, prevista entro il 14 novembre, sospendendo il provvedimento e riportando la verifica agli organi statutariamente competenti. Non viene dunque richiesta direttamente l'esclusione di Malagò, ma l'annullamento della commissione e degli eventuali atti adottati dalla stessa: la battaglia legale per la FIGC, prima ancora di quella per i voti, è già iniziata.