Bologna, Fenucci: "Palladino ha dato nuova spinta". E sul mercato: "Niente extra budget per gennaio"

Il Bologna si gode il momento positivo, ma non vuole perdere di vista il percorso da seguire. A ribadirlo è l'amministratore delegato Claudio Fenucci, intervenuto a margine della consegna del "Premio Bulgarelli Number 8", ospitata ieri in Cappella Farnese. L'occasione è servita per fare il punto sulla squadra, sul lavoro di Raffaele Palladino e sulle strategie future del club.

Proprio il nuovo allenatore ha ricevuto parole di apprezzamento da parte dell'ad rossoblù: "Il suo arrivo ha ridato spinta ai giocatori ed è quello che ci aspettavamo. Metodologie diverse, più intensità ma soprattutto maggiore autostima a un gruppo che sta dimostrando di essere competitivo. Siamo molto soddisfatti ma restiamo umili e concentrati, pensando già all'Udinese".

Fenucci, però, preferisce mantenere i piedi per terra. Nonostante la posizione in classifica possa riaprire prospettive europee, l'ad invita a procedere senza proclami: "Non è una parolina magica che basta pronunciare per arrivarci. Ragioniamo partita dopo partita. È chiaro che siamo in buona posizione e l'intento è sempre migliorare. Agli obiettivi ci arrivi solo con il lavoro e la volontà di andare oltre i propri limiti. Non è facile mantenere questo ritmo ma ci proveremo".

Sul mercato di gennaio, invece, non ci sono ancora piani definiti: "Non abbiamo mai parlato di un extra budget per il mercato di gennaio. Prenderemo in esame la situazione in vista anche di giugno e vedremo se, compatibilmente con le liste e l'eventuale uscita di qualcuno, potremo fare degli inserimenti". Nessuna apertura alla cessione di Dovbyk, sul quale Fenucci ha aggiunto: "No, credo che su di lui si sia già espresso Palladino. È un ragazzo che ha qualità ma ora deve ritrovare fiducia, penso sia un tema di natura mentale: deve sbloccarsi". Lo riporta Il Corriere di Bologna.