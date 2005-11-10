Problemi per Adopo, cambio obbligato per il Cagliari: Pisacane inserisce un sostituto
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Yvonne Alessandro
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Oggi alle 16:14Serie A
autore Yvonne Alessandro
21.11.2026 16:14Serie A
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Non ce la fa a continuare Michel Adopo. Il centrocampista francese è costretto ad abbandonare il campo per un problema fisico, ad altezza del ginocchio destro a giudicare dallo spray applicato dallo staff medico di Fabio Pisacane. Entra al suo posto al 50' Juan Rodriguez, risparmiato nell'undici titolare del Cagliari nella trasferta odierna di Como.
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