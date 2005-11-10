Il Milan d'Europa è ancora vivo e lo fa nel modo più incredibile e inaspettato, ripreso per i capelli da un singolo giocatore che ha trascinato la squadra, fino a ribaltare due gol di svantaggio in una trasferta come quella del Pireo in 15 minuti. I rossoneri espugnano il Karaiskakis, si rimettono in carreggiata e devono ringraziare Omari Hutchinson.

Hutchinson da pazzi

L'inglese ha preso per mano una squadra che era al tappeto, che dopo aver incassato il secondo schiaffo al 49' si apprestava a soccombere financo a incassare il terzo gol. Si è inventato un gol capolavoro che ha cambiato completamente lo scenario, una botta di entusiasmo che si è trasformata in una rimonta completata. Finisce 2-4 e pensare che l'Olympiacos si approcciava a questa partita come miglior difesa con un solo gol al passivo.

Pirola protagonista del primo tempo

Lorenzo Pirola grande protagonista del primo tempo. Il difensore scuola Inter ha sbloccato la partita al 31' con un colpo di testa sugli sviluppi di corner che centra la traversa e finisce sulla schiena di Maignan prima di depositarsi in rete. Per la UEFA è autogol del portiere. Pirola pochi minuti dopo salverà quasi sulla linea il possibile pari di Cisse e sfiora il 2-0.

L'incredibile quarto d'ora rossonero

Amorim mischia le carte, getta in campo Pulisic al posto dello spento Ramos ma viene gelato al 49': disimpegno sbagliato di De Winter c'è Gonzalez che pesca in profondità il trequartista che supera Maignan. Praticamente tutto finito, serve la scossa e arriva con Hutchinson. L'inglese al 56' si libera di tre avversari poi col sinistro accorcia le distanze. La partita cambia completamente volto, il trequartista si esalta e pennella prima per Cisse che segna di testa, poi per Pulisic con una girata al volo che la ribalta: al 55' era 2-0, al 70' è 2-3.

E c'è tempo per il poker, firmato Moreira in contropiede. E in poco tempo la squadra che nel suo momento più basso era 33ª in classifica, balza in zona playoff.