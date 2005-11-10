Dopo il 3-1 della Nazionale Under 18 contro l’Uzbekistan, nella terza e ultima giornata del Gruppo E del Mondiale Under 17, in corso in Qatar fino al 13 dicembre, il ct Daniele Franceschini: "Siamo molto orgogliosi di quanto fatto e di aver conquistato il primo posto nel girone a punteggio pieno. Oggi abbiamo disputato un ottimo primo tempo, riuscendo a esprimere il nostro gioco e a indirizzare la partita nella direzione desiderata.

Nella ripresa, invece, l’espulsione ci ha inevitabilmente complicato i piani, costringendoci ad affrontare una situazione di gioco più difficile. Nonostante questo, siamo riusciti a portare a casa il risultato. Guardando nel complesso alle tre partite disputate, non possiamo che essere molto soddisfatti del cammino intrapreso".