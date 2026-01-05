Open Var, De Marco su Genoa-Pisa: "Gol Leris regolare, è Vasquez che va addosso a Leali"

Ospite a Open Var, format di Dazn, Figc, Aia con la collaborazione della Lega Serie A, l'ex arbitro e responsabile dei rapporti istituzionali Can A e B Andrea De Marco ha fatto luce sugli episodi più controversi della diciottesima giornata di Serie A. L'ex fischietto si è soffermato anche su Genoa-Pisa e l'episodio della rete di Leris:

"Non c'è nessuna interferenza tra Canestrelli e Vasquez. E' Vasquez che va addosso a Leali, quindi la rete è valida. Ovviamente in sala VAR hanno controllato tutta la dinamica dell'azione per vedere se Canestrelli avesse spinto Vasquez addosso a Leali, ma è il difensore che va a impattare sul portiere senza nessuna spinta dell'avversario. A volte meglio essere molto scrupolosi come in questo caso che non esserlo e poi sbagliare la decisione".