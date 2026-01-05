Open Var, De Marco su Juventus-Lecce: "Rigore giusto, Collu sbaglia solo l'annuncio"

Ospite a Open Var, format di Dazn, Figc, Aia con la collaborazione della Lega Serie A, l'ex arbitro e responsabile dei rapporti istituzionali Can A e B Andrea De Marco ha fatto luce sugli episodi più controversi della 18esima giornata di Serie A. Si è parlato anche di Juventus-Lecce e dell'episodio del rigore assegnato ai bianconeri per fallo di mano di Kaba.

Di seguito la spiegazione di De Marco: "Qui è stato bravo Doveri a richiamare Collu all'on field review: il braccio del giocatore del Lecce è fuori sagoma e punibile con il calcio di rigore. L'unica obiezione da fare all'arbitro è sulla spiegazione: anche se non fosse stato un tiro in porta, sarebbe stato comunque punito con il rigore. Il movimento è assolutamente fuori sagoma".