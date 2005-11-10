Genoa, ma quanto è forte Osmajic? Il montenegrino segna ancora, Sassuolo sotto 1-0 al 26'
autore
Alessio Del Lungo
Alessio Del Lungo
Oggi alle 15:28Serie A
autore Alessio Del Lungo
22.11.2026 15:28Serie A
Gran giocata dell'attaccante, che appoggia per Baldanzi, il quale serve Traore, bravo ad assistere il bomber, che di esterno fulmina Muric.
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Genoa in vantaggio al 26' grazie al gol del solito Milutin Osmajic. Delirio rossoblù al Mapei: azione partita da un rinvio lungo di Bijlow, il montenegrino fa un gran lavoro spalle alla porta e appoggia la sfera a Baldanzi, che a sua volta serve Traore. A quel punto la verticalizzazione è fin troppo semplice, con il bomber del Grifone che accarezza il pallone con il destro e sigla lo 0-1. Sassuolo ancora in svantaggio.
Altre notizie Serie A
Oggi
16:38 Serie A
Spalletti: "Kolo Muani ha tutto. Inutile parlare di Spalletti via, c'è bisogno di una punta fisica"
16:30 Serie ATMW
TMWJuventus, le ultime sulle condizioni di Alajbegovic: fastidio alla tibia, domani possibili esami
16:23 Serie ATMW
TMWAtalanta e Inter, ottimi rapporti ma da quando è arrivato Marotta solo due affari con i Percassi
16:15 Serie ATMW
TMWJuventus, un altro segnale per Spalletti: Kolo Muani sull'esterno vola, davanti fatica sempre
16:08 Serie A
Monza, Juric ritrova Pessina: “Alza il livello della squadra”. E chiede di più a Ngonge
16:00 Serie A
Viviano: “A Gasperini andrebbe fatta una statua”. Poi difende Goncalo Ramos: “Gli manca solo il gol”
13/11 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni